GKS Katowice zagra o europejskie puchary?! Prezes mówi jasno

17:24, 17. kwietnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali

GKS Katowice świetnie radzi sobie w tym sezonie, a w przyszłym może powalczyć o puchary. O spokojnym podejściu do sprawy mówi jednak prezes Sławomir Witek w rozmowie z "Kanałem Sportowym".

Piłkarze GKS-u Katowice
Piłkarze GKS-u Katowice

GKS Katowice w przyszłym sezonie na miejscu pucharowym?!

GKS Katowice to jeden z ciekawszych zespołów w tym sezonie PKO Ekstraklasy. Początkowo ekipę z Górnego Śląska skazywano na porażkę i walkę o utrzymanie, ale podopieczni Rafała Góraka pokazali, że mają jakość, by walczyć o coś zupełnie innego. Aktualnie w ligowej tabeli zajmują 7. miejsce z dorobkiem 40 punktów. I choć do czwartego Górnika Zabrze tracą tylko trzy oczka, to trudno sobie jednak wyobrazić walkę o europejskie puchary w tym sezonie.

Z pewnością jednak przy takiej grze i podejściu Katowiczanie mają szansę włączyć się do niej w kolejnych rozgrywkach. Przy dobrych wzmocnieniach kto wiem, być może będziemy rozpatrywać ich jako potencjalnego „czarnego konia” i zespół do walki o medale? Nieco spokojniej do sprawy podchodzą w samym klubie. Prezes Sławomir Witek na antenie „Kanału Sportowego” jasno mówi, że liczy na systematyczny, ale spokojny rozwój.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Zawsze powtarzam, że najważniejszym słowem, obojętnie gdzie funkcjonujesz, jest pokora. Gdy prowadziliśmy z Rakowem 0:2, też mówiłem, że ona będzie ważna. Chcemy rozwijać klub powoli. Ciągłość pracy, zaufanie. Chcemy dawać radość kibicom, prezentować fajny futbol. Przeprowadziliśmy się na nowy stadion, mamy kapitalne warunki, jesteśmy w fajnym okresie – powiedział Sławomir Witek, prezes GKS-u Katowice w rozmowie z „Kanałem Sportowym”.

Zobacz także: W ciemno z Marcinem Ryszką #12: Szczęście czy fart, czyli człowiek, który zjednoczył polską piłkę