GKS Katowice zagra o europejskie puchary?! Prezes mówi jasno

GKS Katowice świetnie radzi sobie w tym sezonie, a w przyszłym może powalczyć o puchary. O spokojnym podejściu do sprawy mówi jednak prezes Sławomir Witek w rozmowie z "Kanałem Sportowym".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Katowice

GKS Katowice w przyszłym sezonie na miejscu pucharowym?!

GKS Katowice to jeden z ciekawszych zespołów w tym sezonie PKO Ekstraklasy. Początkowo ekipę z Górnego Śląska skazywano na porażkę i walkę o utrzymanie, ale podopieczni Rafała Góraka pokazali, że mają jakość, by walczyć o coś zupełnie innego. Aktualnie w ligowej tabeli zajmują 7. miejsce z dorobkiem 40 punktów. I choć do czwartego Górnika Zabrze tracą tylko trzy oczka, to trudno sobie jednak wyobrazić walkę o europejskie puchary w tym sezonie.

Z pewnością jednak przy takiej grze i podejściu Katowiczanie mają szansę włączyć się do niej w kolejnych rozgrywkach. Przy dobrych wzmocnieniach kto wiem, być może będziemy rozpatrywać ich jako potencjalnego „czarnego konia” i zespół do walki o medale? Nieco spokojniej do sprawy podchodzą w samym klubie. Prezes Sławomir Witek na antenie „Kanału Sportowego” jasno mówi, że liczy na systematyczny, ale spokojny rozwój.

– Zawsze powtarzam, że najważniejszym słowem, obojętnie gdzie funkcjonujesz, jest pokora. Gdy prowadziliśmy z Rakowem 0:2, też mówiłem, że ona będzie ważna. Chcemy rozwijać klub powoli. Ciągłość pracy, zaufanie. Chcemy dawać radość kibicom, prezentować fajny futbol. Przeprowadziliśmy się na nowy stadion, mamy kapitalne warunki, jesteśmy w fajnym okresie – powiedział Sławomir Witek, prezes GKS-u Katowice w rozmowie z „Kanałem Sportowym”.

