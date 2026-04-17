Chelsea chce sprowadzić rozchwytywanego pomocnika

Chelsea włączyła się do walki o podpis Alexa Scotta - donosi gazeta The Independent. Pomocnik Bournemouth wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym.

Chelsea prawdopodobnie będzie bardzo aktywna na rynku w najbliższym letnim okienku transferowym. Zespół The Blues rozgrywa bowiem przeciętny sezon, w związku z czym potrzebne będą zmiany w składzie. Trener drużyny Niebieskich – Liam Rosenior – liczy między innymi na zwiększenie rywalizacji w środku pola. 41-letni angielski szkoleniowiec uważa, że w tym sektorze boiska przydałoby się trochę więcej jakości w jego ekipie.

Dlatego na celowniku Chelsea wylądował Alex Scott – czytamy w najnowszym wydaniu brytyjskiego dziennika „The Independent”. Sprowadzenie 22-letniego pomocnika nie będzie jednak łatwym zadaniem, ponieważ gwiazda Bournemouth jest rozchwytywana.

Oprócz londyńczyków chrapkę na sprowadzenie angielskiego zawodnika mają również Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur, Newcastle United oraz Aston Villa. Tak wielkie zainteresowanie zwiastuje zaciętą rywalizację o pozyskanie piłkarza.

Alex Scott z powodzeniem występuje w barwach drużyny Wisienek od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Dean Court za 23 miliony euro z Bristol City. Swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Guernsey FC. Środkowy pomocnik w trwającym sezonie rozegrał 34 mecze, zdobył 4 bramki i zanotował 1 asystę. Kontrakt utalentowanego Anglika obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a jego wartość rynkowa jest szacowana na około 40 milionów euro.