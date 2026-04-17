Chelsea może pozyskać rozchwytywaną gwiazdę! Rosenior poprosił o transfer

Chelsea włącza się do walki o obrońcę. Senesi rozchwytywany

Chelsea od dłuższego czasu stawia na młodych piłkarzy, ale teraz może zmienić podejście. Liam Rosenior chce mieć w zespole także doświadczonych piłkarzy. Właśnie dlatego naciska na transfer takiego zawodnika jak Marcos Senesi.

Argentyńczykowi po sezonie wygasa kontrakt z Bournemouth i wygląda na to, że nie zostanie on przedłużony. Nic więc dziwnego, że 28-latek wzbudza zainteresowanie wielu klubów.

Senesi dobrze zna realia Premier League. Gra w Anglii od kilku lat i ma ponad 120 występów na tym poziomie. Mógłby więc szybko pomóc drużynie, która ma problemy w defensywie.

Dla The Blues szczególnie ważne jest jego doświadczenie. Młody zespół nie zawsze radzi sobie w trudnych momentach. Dlatego angielski szkoleniowiec uważa, że stoper mógłby zapewnić drużynie większy spokój.

Pozyskanie zawodnika Bournemouth może nie być jednak proste ze względu na dużą konkurencję. Sytuację monitorują takie ekipy jak m.in. Liverpool i Barcelona. Dlatego Londyńczycy muszą działać szybko.

