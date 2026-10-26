Alarm w Man United! Ważą się losy Carricka, kryzysowe spotkanie

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Carrick na wylocie. Man United traci cierpliwość

Manchester United ma na swoim koncie serię ośmiu meczów z rzędu bez zwycięstwa. W minionym tygodniu doznali dwóch kompromitujących porażek. Najpierw zostali rozbici w Lidze Mistrzów przez Como (1:4), a następnie na krajowym podwórku przegrali z Bournemouth (0:3). W efekcie spadli na 16. miejsce w tabeli Premier League, mając tylko jeden punkt przewagi nad strefą spadkową. Posada Michaela Carricka wisi na włosku.

W ostatnich tygodniach zarząd Czerwonych Diabłów udzielił wsparcia 45-latkowi mimo serii niekorzystnych wyników. Wygląda jednak na to, że cierpliwość władz 20-krotnych mistrzów Anglii dobiegła końca. Z doniesień The Telegraph wynika, że zaplanowano pilnie spotkanie na poniedziałek.

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Tematem numer jeden będzie przyszłość klubu w obecnym kształcie, czyli krótko mówiąc, zarząd będzie debatował nad zwolnieniem Carricka. Źródło sugeruje, że najbardziej prawdopodobny scenariusz to zwolnienie Carricka. Zanim zapadnie decyzja, przedstawiciele chcą jednak przeanalizować wszystkie możliwe opcje. Były piłkarz Czerwonych Diabłów odpowiada za wyniki zespołu od stycznia tego roku. Łącznie prowadził drużynę w 29 meczach, a jego bilans to 14 zwycięstw, 7 remisów i 8 porażek. Kontrakt z klubem obowiązuje go do czerwca 2028 roku.

Przed Man United kolejny trudny mecz, ponieważ w weekend zmierzą się z Chelsea. Później czeka ich rywalizacja z AS Romą, Aston Villą i Liverpoolem.