Mourinho zachywca się graczem Realu. Nieoczekiwany bohater El Clasico

Łunin bohaterem Realu Madryt w El Clasico
Real Madryt bezpośrednio przed El Clasico otrzymał ogromny cios. W sieci pojawiły się doniesienia, że Thibaut Courtois nie wystąpi w spotkaniu ze względu na problemy zdrowotne. Ostatecznie pokonała go grypa, choć starał się wrócić, nie był w stanie zagrać, więc zastąpił go Andrij Łunin.
Łunin dostaje bardzo mało szans na grę w barwach Los Blancos. Mecz z Barceloną był dopiero jego pierwszym występem w tym sezonie. Mimo to zagrał fantastycznie, broniąc łącznie pięć strzałów, czym dołożył ogromną cegiełkę do prestiżowego zwycięstwa. Jose Mourinho docenił bramkarza, zwracając jednocześnie uwagę dziennikarzom. Ujawnił także, co powiedział 27-latkowi bezpośrednio przed rozpoczęciem spotkania.
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– Zadaliście mi już dwa pytania i żadne nie dotyczyło Łunina. Jestem jednak pewien, że gdyby popełnił błąd, już drugie pytanie byłoby właśnie o niego. Mamy najlepszego bramkarza na świecie, ale przed meczem nikt nie rozpaczał z powodu tego, że nie zagra. Zawodnicy są zjednoczeni i tworzą prawdziwy zespół – powiedział Jose Mourinho, cytowany przez dziennik Marca.
– Jedyne co powiedziałem mu przed meczem to: „trenujesz po to, żeby grać, a nie siedzieć na ławce. Idź i graj”. Zagrał bardzo dobry mecz. Był opanowany i w pełni świadomy. Jest niesamowity – dodał.
Łunin jest związany z Realem Madryt od lipca 2018 roku. W tym czasie wystąpił łącznie w 75 meczach, w których 23 razy zachował czyste konto.