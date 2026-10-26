Mourinho zachywca się graczem Realu. Nieoczekiwany bohater El Clasico

09:20, 26. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Marca

Thibaut Courtois nie mógł wystąpić w El Clasico, więc zastąpił go Andrij Łunin. Rezerwowy bramkarz Realu Madryt rozegrał świetny mecz, co podkreślił Jose Mourinho. Ukrainiec był nieoczekiwanym bohaterem Los Blancos.

Jose Mourinho
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fot. Agencia LOF / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Łunin bohaterem Realu Madryt w El Clasico

Real Madryt bezpośrednio przed El Clasico otrzymał ogromny cios. W sieci pojawiły się doniesienia, że Thibaut Courtois nie wystąpi w spotkaniu ze względu na problemy zdrowotne. Ostatecznie pokonała go grypa, choć starał się wrócić, nie był w stanie zagrać, więc zastąpił go Andrij Łunin.

Łunin dostaje bardzo mało szans na grę w barwach Los Blancos. Mecz z Barceloną był dopiero jego pierwszym występem w tym sezonie. Mimo to zagrał fantastycznie, broniąc łącznie pięć strzałów, czym dołożył ogromną cegiełkę do prestiżowego zwycięstwa. Jose Mourinho docenił bramkarza, zwracając jednocześnie uwagę dziennikarzom. Ujawnił także, co powiedział 27-latkowi bezpośrednio przed rozpoczęciem spotkania.

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Zadaliście mi już dwa pytania i żadne nie dotyczyło Łunina. Jestem jednak pewien, że gdyby popełnił błąd, już drugie pytanie byłoby właśnie o niego. Mamy najlepszego bramkarza na świecie, ale przed meczem nikt nie rozpaczał z powodu tego, że nie zagra. Zawodnicy są zjednoczeni i tworzą prawdziwy zespół – powiedział Jose Mourinho, cytowany przez dziennik Marca.

Jedyne co powiedziałem mu przed meczem to: „trenujesz po to, żeby grać, a nie siedzieć na ławce. Idź i graj”. Zagrał bardzo dobry mecz. Był opanowany i w pełni świadomy. Jest niesamowity – dodał.

Łunin jest związany z Realem Madryt od lipca 2018 roku. W tym czasie wystąpił łącznie w 75 meczach, w których 23 razy zachował czyste konto.

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