Mourinho ostrzega Real Madryt. Zdecydowany przekaz i jasne żądania

10:23, 26. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Marca

Jose Mourinho przestrzegł zawodników Realu Madryt po wygranym El Clasico. Portugalczyk zapowiedział, że zwycięstwa z Barceloną straci na znaczeniu, jeśli jego drużyna w kolejnym meczu przegra.

Jose Mourinho
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fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt musi wykorzystać zwycięstwo z Barceloną

Real Madryt nie był faworytem El Clasico. Przed hiszpańskim klasykiem eksperci byli wręcz przekonani, że to FC Barcelona zgarnie komplet punktów, dominując rywala. Królewscy zagrali jednak bardzo dobre spotkanie od strony taktycznej, neutralizując największe atuty Katalończyków. W efekcie po dublecie Kyliana Mbappe wygrali (2:1). Tym samym zbliżyli się do odwiecznego rywala na trzy punkty w tabeli ligowej La Liga.

Jose Mourinho podczas konferencji prasowej ostrzegł swoich zawodników. Zwycięstwo z Barceloną muszą potraktować jako dodatkową energię, aby dalej wygrywać. Portugalczyk zasugerował, że jeśli przegrają następny mecz, triumf w El Clasico straci na znaczeniu.

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Mamy bardzo silną i zjednoczoną grupę. Między zawodnikami widać coraz większe zrozumienie i wzajemne wsparcie. To świetny zespół do pracy. Prawdziwą siłę drużyny poznaje się również po tym, jak potrafi trzymać się razem w trudnych momentach. Kiedy wrócimy do treningów, nie pozwolę nikomu bujać w obłokach. Jeśli przegramy z Racingiem Santander, dzisiejsze zwycięstwo z Barceloną nie będzie miało żadnego znaczenia. Real Madryt gra po to, żeby zdobywać trofea – mówił na konferencji Jose Mourinho.

Mecz z Racingiem Santander odbędzie się w niedzielę (1 listopada). Na ten moment Królewscy zajmują 3. miejsce w tabeli. Przed nimi plasuje się jeszcze Atletico Madryt, które ma o jeden punkt więcej.

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