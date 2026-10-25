Szymański odpalił we Francji! To, co zrobił, zachwyciło nawet „L’Equipe”

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian zaszalał w Ligue 1

Sebastian Szymański był jednym z głównych bohaterów spotkania ósmej kolejki Ligue 1. Pomocnik nie tylko dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, ale również zrobił ogromne wrażenie na francuskich dziennikarzach. Jego występ doceniło „L’Equipe”, czyli jeden z najbardziej uznanych dzienników sportowych w kraju, który szczególnie wyróżnił sposób, w jaki Polak poradził sobie z przeciwnikami.

„Sebastian Szymański zdobył dwie bramki, podwajając swój dorobek w ciągu zaledwie 20 minut niedzielnego spotkania. Polak rozpoczął swój popis precyzyjnym podaniem do Dia, które dostrzegłby chyba tylko on sam (34. minuta), a następnie efektownie wykończył akcję po dośrodkowaniu Nagidy (41. minuta). Później przyszła kolej na prawdziwą perełkę wieczoru: znakomity strzał lewą nogą z około 25 metrów, po którym piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła w górny róg bramki (61. minuta). To był prawdziwy majstersztyk w wykonaniu zawodnika, który nie zawsze rozpoczyna mecze w wyjściowym składzie. Tym razem jednak jego występ spotkał się z uznaniem kibiców, którzy nagrodzili go brawami, gdy schodził z boiska w 75. minucie” – można przeczytać o polskim zawodniku w „L’Equipe”.

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Wysoką formę Szymańskiego potwierdziły również statystyki. Według przytoczonych ocen serwisów Sofascore i WhoScored reprezentant Polski otrzymał notę 9,2 oraz 8,9 w dziesięciostopniowej skali. Był to najlepszy wynik spośród wszystkich zawodników uczestniczących w spotkaniu, co przełożyło się na wyróżnienie dla najlepszego piłkarza meczu.

Powody do zadowolenia miał także Przemysław Frankowski, który dołożył asystę. Stade Rennes wygrało ze Strasbourgiem 3:0 i dzięki temu zwycięstwu awansowało na pierwsze miejsce w tabeli Ligue 1.

Ogólnie dla Szymańskiego był to wieczór, w którym efektowne liczby szły w parze z uznaniem francuskich mediów. Jeśli utrzyma taką dyspozycję, może stać się jedną z najważniejszych postaci zespołu w kolejnych tygodniach.