Yamal zawiódł w El Clasico. Mourinho ocenił gwiazdę Barcelony

Lamine Yamal nie zaprezentował się zbyt dobrze w El Clasico. Nastolatem zaliczył aż 25 strat piłki, co jest koszmarnym wynikiem. Mimo to z dużym uznaniem o gwieździe Barcelony mówił Jose Mourinho.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Mourinho nie ma wątpliwości. Tak postrzega Yamala

Real Madryt ma powody do radości, ponieważ pierwsze El Clasico w sezonie 2026/2027 padło łupem zespołu Jose Mourinho. Królewscy zagrali zdecydowanie lepiej, dzięki czemu zasłużenie pokonali Katalończyków (2:1). Obie bramki strzelił Kylian Mbappe. W pojedynku największych gwiazd zawiódł natomiast Lamine Yamal. Nastolatek nie miał najlepszego dnia, a jego słaby występ podkreśla fakt, że stracił piłkę aż dwadzieścia pięć razy.

Na konferencji prasowej Jose Mourinho został zapytany o występ Yamala. Portugalczyk ujawnił, że w pełni może ocenić umiejętności danego piłkarza, gdy zobaczy go z bliska na boisku. W ten sposób utwierdził się w przekonaniu, że 19-latek jest nie tylko bardzo dobry, ale również niezwykle sprytny.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

– Zawsze powtarzam, że dopiero kiedy widzę piłkarzy z bliska, stojąc przy linii bocznej boiska, jestem w stanie w pełni docenić ich umiejętności. Oglądając mecze w telewizji, nie dostrzega się wszystkiego. Dopiero gdy zawodnik znajduje się dziesięć metrów ode mnie, naprawdę widzę, jak wielką ma jakość. Lamine Yamal jest bardzo dobry, ale również niezwykle sprytny. Próbował wszystkiego, żeby sprowokować Cucurellę do otrzymania żółtej kartki, ale ten nie dał się wyprowadzić z równowagi – powiedział Jose Mourinho, cytowany przez dziennik AS.

Yamal do meczu z Realem Madryt imponował formą. Łącznie wystąpił w trzynastu spotkaniach, w których strzelił 10 bramek i zaliczył 10 asyst. Jest jednym z faworytów do zdobycia Złotej Piłki.