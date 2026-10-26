Barcelona zatrzymana przez Real. Flick wskazał przyczynę porażki

FC Barcelona przegrała pierwszy mecz w La Liga. Passa zwycięstw dobiegła końca w El Clasico, które przegrali z Realem Madryt. Na konferencji prasowej Hansi Flick wskazał przyczynę porażki.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Real górą w El Clasico. Flick ujawnił, dlaczego Barcelona przegrała

FC Barcelona przed niedzielnym El Clasico była niepokonana na boiskach La Liga. W dziewięciu meczach ligowych odnieśli komplet zwycięstw, strzelając przy okazji aż trzydzieści dziewięć bramek. Fantastyczna passa zakończyła się w spotkaniu z Realem Madryt. Królewscy wygrali klasyk (2:1).

Kibice katalońskiego klubu z pewnością będą chcieli jak najszybciej zapomnieć o porażce w prestiżowym meczu. Barcelona ani trochę nie przypominała drużyny z poprzednich spotkań. Warto dodać, że jest to ich druga porażka z rzędu. Wcześniej polegli również w starciu z PSG w Lidze Mistrzów (2:4).

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Hansi Flick na konferencji prasowej wprost przyznał, że nie był zadowolony ze swojego zespołu. Wskazał, że na porażkę wpłynął przede wszystkim fakt, że nie byli w pełni wypoczęci. Brak odpowiedniej świeżości sprawił, że nie mogli zagrać na swoim optymalnym poziomie.

– Nie jestem zadowolony. Dzisiaj było wyraźnie widać, że nie byliśmy w pełni wypoczęci. W normalnych okolicznościach mielibyśmy więcej świeżości. W drugiej połowie graliśmy dobrze. Real miał tylko dwie okazje, żeby zdobyć drugą bramkę. Kontrolowaliśmy przebieg spotkania i doprowadziliśmy do wyrównania na 1:1. Ostatecznie ustawiliśmy się wysoko, a rywale wykorzystali to, wyprowadzając kontratak i zdobywając bramkę. To dla nas rozczarowujący wynik, ale musimy go zaakceptować. Porażki również są częścią futbolu – mówił Hansi Flick, cytowany przez Mundo Deportivo.

– To nasza pierwsza porażka w dziesięciu meczach ligowych. Nie gramy obecnie na swoim najwyższym poziomie, co ma związek z brakiem świeżości fizycznej. Mamy teraz tydzień do kolejnego spotkania, więc możemy spokojnie się do niego przygotować. Musimy przede wszystkim odzyskać energię i świeżość – dodał.

Kolejny mecz podopieczni Hansiego Flicka rozegrają w najbliższą sobotę. Przed własną publicznością zmierzą się z Alaves.