Mourinho ujawnił sekret. Tak wygrał z Barceloną

08:48, 26. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Real Madryt wygrał z FC Barceloną w prestiżowym El Clasico (2:1). Jose Mourinho na konferencji prasowej ujawnił sposób, w jakim pokonał odwiecznego rywala. Kluczowe były instrukcje dla pomocników.

Jose Mourinho
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt wygrał El Clasico. Mourinho ujawnił plan na mecz

Real Madryt był skazywany na porażkę w niedzielnym El Clasico. Eksperci nie dawali im większych szans, co było spowodowane przede wszystkim wybitną formą oraz skutecznością FC Barcelony. Mimo to podopieczni Jose Mourinho sprawili niespodziankę i rozegrali świetne zawody. Po dublecie Kyliana Mbappe to Królewscy mogli cieszyć się ze zwycięstwa i cennego kompletu punktów. Jednocześnie zmniejszyli różnicę w tabeli ligowej La Liga.

Jose Mourinho na konferencji prasowej ujawnił receptę na zwycięstwo. Jednym z kluczowych zawodników okazał się Eduardo Camavinga, który zameldował się na boisku w drugiej połowie. Francuz asystował przy trafieniu Mbappe, wykorzystując i realizując instrukcję, jakie dał mu szkoleniowiec.

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Powiedziałem Camavindze: atakuj wolne przestrzenie za linią obrony. Napastnikom bardzo trudno jest wykonywać takie ruchy przeciwko Barcelonie. Jedynym rozwiązaniem jest wykorzystanie do tego pomocników – mówił Jose Mourinho, cytowany przez Fabrizio Romano.

Kiedy robią to napastnicy, defensywa Barcelony jest na takie sytuacje doskonale przygotowana. Obrońcy są odpowiednio szkoleni, by sobie z tym radzić. W efekcie napastnicy często wpadają w pułapkę ofsajdową albo podanie zostaje przechwycone przez Joana Garcíę. Rozwiązaniem jest wykorzystywanie pomocników takich jak Camavinga i Bellingham, którzy wbiegając z głębi pola, potrafią przełamać linię obrony rywala. I właśnie to nam się udało – dodał.

Po 10. kolejkach Barcelona wciąż jest liderem rozgrywek, ale ich przewaga stała się dużo mniejsza. Real zajmuje 3. miejsce ze stratą trzech punktów, a pomiędzy nimi plasuje się Atletico Madryt ze stratą dwóch oczek do lidera La Liga.

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