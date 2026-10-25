Raphinha dał nadzieję, Mbappe ją odebrał. Gorąco w El Clasico

FC Barcelona przegrała z Realem Madryt (1:2) w El Clasico. Raphinha doprowadził do wyrównania, ale Kylian Mbappe ponownie dał Królewskim prowadzenie po podaniu Eduardo Camavingi.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - Real Madryt

Barcelona na remis z Realem w El Clasico pełnym emocji

FC Barcelona przystępowała do El Clasico z nadzieją na potwierdzenie swojej jakości w starciu z odwiecznym rywalem. Spotkania z Realem Madryt zawsze niosły ze sobą dodatkowe emocje, a stawka niedzielnego klasyku sprawiała, że kibice mogli oczekiwać widowiska pełnego walki, ofensywnych akcji i indywidualnych pojedynków.

Gospodarze od początku starali się narzucić własne tempo. Lamine Yamal i Anthony Gordon szukali sposobu na defensywę Królewskich, ale Andrij Łunin skutecznie interweniował. Goście odpowiadali szybkimi atakami, a groźnie z dystansu uderzał między innymi Arda Guler. Z czasem spotkanie nabrało tempa. W każdym razie obu drużynom brakowało dokładności pod bramką rywala.

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Kluczowa okazała się natomiast 41. minuta. Po akcji Yana Diomande piłka trafiła w polu karnym do Kyliana Mbappe. Francuz wykorzystał okazję i otworzył wynik spotkania. Gospodarze próbowali odpowiedzieć jeszcze przed przerwą. Najlepszą szansę miał Lamine Yamal, lecz bez efektu. W doliczonym czasie gry Yan Diomande uderzył jeszcze w boczną siatkę, więc obie drużyny zeszły do szatni po intensywnej pierwszej połowie.

Po zmianie stron Barcelona ruszyła do odrabiania strat, ale Real nadal szukał okazji w szybkich atakach. Jude Bellingham w 50. minucie nie wykorzystał dogodnej sytuacji po kontrze, a chwilę później gospodarze próbowali zagrozić bramce Królewskich. Dopięli swego 61. minucie. Pedri znakomicie dostrzegł Raphinhę w polu karnym, a Brazylijczyk płaskim strzałem pokonał bramkarza Realu i doprowadził do wyrównania.

Radość drużyny Hansiego Flicka nie trwała jednak długo. Królewscy ponownie ruszyli do ataku, a Mbappe po podaniu Eduardo Camavingi zdobył swoją drugą bramkę w spotkaniu, przywracając gościom prowadzenie. Gospodarze starali się odpowiedzieć, ale ostatecznie bez efektu i Real i wygrał hit ligi hiszpańskiej różnicą jednego trafienia.

FC Barcelona – Real Madryt 1:2 (0:1)

0:1 Kylian Mbappe 41′

1:1 Raphinha 61′

1:2 Kylian Mbappe 88′