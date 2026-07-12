Lamine Yamal jest przekonany, że "Francja powinna bać się Hiszpanii". Na słowa gwiazdy Barcelony odpowiedział Ibrahima Konate, obrońca Trójkolorowych i nowy zawodnik Realu Madryt.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal kontra Francja

Już we wtorek 14 lipca dojdzie do hitowego starcia Francja – Hiszpania w półfinale Mistrzostw Świata 2026. To spotkanie odbędzie się na AT&T Stadium w Arlington w stanie Teksas. Która z reprezentacji zagra w meczu o złoty medal? Lamine Yamal, gwiazda La Furia Roja, ostrzela rywali.

Zawodnikowi Barcelony postanowił odpowiedzieć Ibrahima Konate, który w tym okienku transferowym dołączył do Realu Madryt. Reprezentant Trójkolorowych zareagował na słowa Hiszpana podczas konferencji prasowej.

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– Lamine Yamal może mówić, co tylko chce. Przygotujemy się w najlepszy możliwy sposób, a na koniec meczu zobaczymy, komu to wszystko się opłaci. Czy boimy się Hiszpanii? Nie, nie, nie. Szczerze mówiąc, nie zwracamy uwagi na to, co się mówi. Nie powinniśmy bać się nikogo. Musimy pozostać skromni i nie wpadać w takie pułapki, zwłaszcza na tym etapie turnieju – stwierdził defensor Les Bleus