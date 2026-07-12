Roma szykuje podwójny hit. Gasperini może dostać dwóch piłkarzy Chelsea

19:28, 12. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

AS Roma nie zamierza zwalniać tempa na rynku transferowym. Po fiasku rozmów w sprawie Masona Greenwooda klub ze stolicy Włoch skupia się na dwóch innych zawodnikach powiązanych z Chelsea. Na celowniku znaleźli się Alejandro Garnacho oraz Diego Moreira.

Gian Piero Gasperini
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fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Roma zmienia plan po fiasku transferu Greenwooda

Przenosiny Masona Greenwooda do Romy nie dojdą do skutku, ponieważ Anglik ma kontynuować karierę w Fenerbahce. W tej sytuacji Gian Piero Gasperini wskazał nowe cele transferowe.

Jednym z nich jest Diego Moreira, który formalnie jest piłkarzem RC Strasbourg. Skrzydłowy trafił tam z Chelsea latem 2024 roku za 8,5 miliona euro, ale oba kluby należą do konsorcjum BlueCo. Londyńczycy zachowali prawo pierwokupu, jednak według medialnych doniesień nie zamierzają z niego korzystać.

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Zdaniem Alfredo Pedulli powiązania właścicielskie między Chelsea i Strasbourgem mogą ułatwić Romie przeprowadzenie całej operacji, zwłaszcza jeśli równolegle uda się osiągnąć porozumienie w sprawie Garnacho.

Według „La Gazzetta dello Sport” rzymski klub jest gotowy zaoferować za Moreirę 35 milionów euro plus bonusy oraz zagwarantować 10 procent od kolejnej sprzedaży zawodnika. Z kolei w przypadku Garnacho priorytetem pozostaje wypożyczenie z opcją wykupu.

Argentyńczyk szuka miejsca, w którym będzie regularnie występował po trudnym okresie spędzonym najpierw w Manchesterze United, a następnie w Chelsea. Atutem Romy ma być udział w Lidze Mistrzów oraz obecność Paulo Dybali, z którym Garnacho utrzymuje dobre relacje. Wszystko wskazuje na to, że najbliższe dni mogą być kluczowe dla obu negocjacji.

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