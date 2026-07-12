Messi przemówił po triumfie Argentyny. Zdecydowany przekaz

Leo Messi razem z reprezentacją Argentyny awansował do półfinału Mistrzostw Świata 2026. Po zwycięstwie ze Szwajcarią zamieścił wpis na Instagramie. Jego przekaz był zdecydowany.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Messi chwali Argentynę. „Było trudno, ale ta drużyna nie przestaje wierzyć”

Reprezentacja Argentyny uzupełniła komplet półfinalistów Mistrzostw Świata 2026. Obrońcy tytułu nie mieli jednak łatwo, ponieważ za każdym razem musieli drżeć o wynik aż do samego końca. Dwukrotnie potrzebowali dogrywki, żeby rozstrzygnąć wynik spotkania. Podobnie jak w starciu z Republiką Zielonego Przylądka dodatkowe trzydzieści minut oglądaliśmy w meczu ze Szwajcarią.

W dogrywce o wyniku przesądził Julian Alvarez oraz Lautaro Martinez. Tym razem na listę strzelców nie wpisał się Leo Messi, który musiał zadowolić się jedynie asystą przy trafieniu Alexisa Mac Allistera. Niedługo po spotkaniu legendarny piłkarz opublikował wpis w mediach.

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Messi podkreślił, że Argentyna znowu miała problemy, ale to, co ją wyróżnia, to fakt, że nigdy nie przestaje wierzyć. Podkreślił także fakt, że ponownie dotarli do grona czterech najlepszych drużyn na świecie. „Znowu było trudno, ale ta drużyna nigdy nie przestaje wierzyć. Ponownie jesteśmy wśród czterech najlepszych drużyn na świecie! Naprzód, do cholery!” – napisał Leo Messi w mediach społecznościowych.

Argentyna w półfinale zmierzy się z Anglią, która w ćwierćfinale pokonała Norwegię. Batalia o wielki finał odbędzie się w środę (15 lipca) o godzinie 21:00 czasu polskiego. Zwycięzca zagra o tytuł mistrza świata z wygranym pary Francja – Hiszpania.