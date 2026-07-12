Paris Saint-Germain obserwuje reprezentanta Stanów Zjednoczonych

19:57, 12. lipca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Folarin Balogun może zmienić klub w letnim okienku transferowym. 25-letni napastnik przykuł bowiem uwagę Paris Saint-Germain - dowiedział się Ekrem Konur.

Luis Enrique
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Folarin Balogun przyciągnął uwagę PSG

Paris Saint-Germain ma za sobą znakomity sezon, zwieńczony triumfami w Lidze Mistrzów oraz Ligue 1. Drużyna prowadzona przez Luisa Enrique zamierza utrzymać dominację również w kolejnej kampanii, dlatego planuje aktywne działania podczas letniego okna transferowego. Niewykluczone, że na Parc des Princes trafi nowy napastnik. Ma to związek z odejściem Goncalo Ramosa, który przeniósł się do Milanu. Władze paryskiego klubu analizują już kandydatów do wzmocnienia ofensywy.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przeprowadzki do stolicy Francji jest Folarin Balogun. 25-letni snajper na co dzień reprezentuje barwy ligowego rywala PSG, czyli AS Monaco. Pozyskanie amerykańskiego gwiazdora nie będzie jednak łatwe, ponieważ zainteresowanie jego usługami wykazują również inne znane ekipy – Chelsea, Tottenham Hotspur oraz Fenerbahce Stambuł. Zapowiada się więc zacięta rywalizacja o podpis skutecznego atakującego.

Folarin Balogun występuje w drużynie z Księstwa od sierpnia 2023 roku, kiedy przeprowadził się na Stade Louis II z Arsenalu za około 30 milionów euro. Napastnik, który był w centrum uwagi po anulowaniu mu czerwonej kartki na mundialu, zdobył trzy bramki i zanotował jedną asystę w trakcie prestiżowego turnieju. 31-krotny reprezentant Stanów Zjednoczonych jest obecnie wyceniany przez serwis „Transfermarkt” na mniej więcej 40 milionów euro, choć włodarze AS Monaco oczekują za swojego piłkarza minimum 50 milionów euro.

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