Yamal ostrzega Francję. Takich słów nikt się nie spodziewał

Reprezentacja Hiszpanii zagra w półfinale Mistrzostw Świata 2026 z Francją. Lamine Yamal po awansie do najlepszej czwórki zaczął odgrażać się kadrze Les Bleus. Nastoletni gwiazdor emanuje pewnością siebie i zauważa, że La Furia Roja dwa razy pokonała ich wcześniej w półfinale Ligi Narodów oraz Mistrzostw Europy.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal emanuje pewnością siebie. Francja powinna bać się Hiszpanii

Znamy już jedną parę półfinałową Mistrzostw Świata 2026. O prawo gry w wielkim finale zagrają między sobą Francja i Hiszpania. Będzie to niewątpliwie hit mundialu, a jednocześnie przedwczesny finał. Obie drużyny przed startem turnieju były kandydatami do końcowego zwycięstwa. Lamine Yamal, który w ćwierćfinale z Belgią dostał nagrodę dla piłkarza meczu, emanuje pewnością siebie.

W rozmowie z dziennikarzami o zbliżającym się meczu z Francją użył słów, których chyba nikt się nie spodziewał. Otwarcie zapowiedział, że Francja powinna obawiać się Hiszpanii. Przytoczył dwa ostatnie półfinały EURO 2024 i Ligi Narodów 2025, gdzie La Furia Roja ich pokonała.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

– Z niecierpliwością czekam na ten mecz. Nie boimy się Francji. To oni powinni obawiać się nas. W przeszłości dwukrotnie pokonaliśmy ich w półfinale – oznajmił Lamine Yamal, cytowany przez Bena Jacobsa.

Mecz Hiszpania – Francja odbędzie się we wtorek (14 lipca) o godzinie 21:00 czasu polskiego. Spotkanie zostanie rozegrane na stadionie AT&T Stadium w Arlington w stanie Teksas. Zwycięzca zagra w finale z Norwegią, Anglią, Argentyną lub Szwajcarią.

Lamine Yamal do tej pory na mundialu nie prezentował się ponad skalę oczekiwań. Przed meczem z Belgią mówił o tym Luis de la Fuente. Mistrzowie Europy cały czas czekają, aż nastolatek pokaże jakieś błyskotliwe zagranie. W sześciu występach zanotował tylko jedną asystę.