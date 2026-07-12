Sypią się gromy po meczu Argentyna – Szwajcaria. Są wściekli na sędziego

Szwajcaria przegrała ćwierćfinał Mistrzostw Świata 2026 z Argentyną 1:3, ale kluczowa była decyzja o czerwonej kartce dla Breela Embolo. Helweci wściekli są na decyzję sędziego.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joao Pinheiro

„Katastrofa”, Szwajcarzy grzmią po meczu z Argentyną

Reprezentacja Szwajcarii przegrała w ćwierćfinale Mistrzostw Świata 2026 z reprezentacją Argentyny. Do rozstrzygnięcia tego spotkania konieczne było rozegranie dogrywki, do której doszło jednak po wielkim – przynajmniej zdaniem Szwajcarów – skandalu. W drugiej połowie arbiter tego meczu, Joao Pinheiro, zdecydował się wyrzucić z boiska gwiazdora Helwetów, Breela Embolo.

Sytuacja była o tyle dziwna, że pierwotnie arbiter podyktował rzut wolny dla Szwajcarów po faulu Leandro Paredesa, ale analiza VAR wskazała, że Embolo symulował. Sędzia cofnął więc żółtą kartkę Argentyńczyka i pokazał ją napastnikowi Szwajcarii. Jak się okazuje, podstawą do interwencji systemu VAR miała być błędna identyfikacja zawodnika, choć tę zazwyczaj stosuje się w przypadku pomyłki przy numerach zawodników, a nie przy pomyleniu faulującego. Niemniej był to jego drugi kartonik tego dnia, a decyzja Portugalczyka wywołała oburzenie u Szwajcarów.

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– To po prostu katastrofa. Nie wiem, co ten sędzia tu robi. Nie wiem, nie rozumiem, dlaczego odgwizduje to w takiej sytuacji, skoro było wiele fauli, popełnionych również w pierwszej połowie, może on musi odgwizdać żółtą kartkę. Więc nie rozumiem. Jak VAR może zmienić wynik meczu w takiej sytuacji – powiedział Remo Freuler cytowany przez „The Athletic”.

– Jeśli musisz przegrać z powodu jednej decyzji sędziego, to boli. Ale to była jego decyzja. Trudno się z tym pogodzić teraz po meczu – dodał Murat Yakin, selekcjoner Szwajcarii.

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