Infantino potwierdza. Rozpoczną się działania ws. mundialu 64 drużyn

Gianni Infantino / Alamy Na zdjęciu: Gianni Infantino

FIFA faktycznie może powiększyć mundial do 64 drużyn

Mistrzostwa Świata 2026 dobiegają powoli końca. Przed nami jeszcze tylko cztery mecze, a wśród nich absolutnie hitowe starcia. Za nim jednak do nich doszło, kibice musieli zmagać się z najdłuższym i najliczniejszym mundialem w historii. Pierwszy raz bowiem turniej rozszerzono aż do 48 zespołów. Dlatego też naturalnie znalazło się na nim kilku debiutantów, którzy głównie pozostawili po sobie dobre wrażenie chociażby w postaci Republiki Zielonego Przylądka czy Curacao.

Trudno jednak pomyśleć, jak miałyby wyglądać Mistrzostwa Świata powiększone do 64 drużyn. Takie głosy o pomysłach FIFA słychać od dłuższego czasu, ale teraz okazuje się, że faktycznie może się to wydarzyć. Gianni Infantino w rozmowie z serwisem „bluewin.ch” przyznaje bowiem, że „każdy powinien mieć szansę gry na mundialu”. Tak, jakby obecnie było inaczej.

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– To z pewnością kwestia, która zostanie zbadana i omówiona w odpowiednich komisjach po tych Mistrzostwach Świata. Organizując Mistrzostwa Świata, ważne jest, aby zorganizować je dla całego świata – nie tylko dla Europy i Ameryki Południowej, ale dla całego świata. Każdy naród powinien mieć możliwość pomarzenia o udziale w Mistrzostwach Świata. Widać, że jakość drużyn jest niezwykle wysoka – i stale rośnie na całym świecie. Jeśli nie da się szansy mniejszym krajom na udział w Mistrzostwach Świata, zabraknie im motywacji do ciągłego rozwoju – powiedział Gianni Infantino w rozmowie z serwisem „bluewin.ch”.

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