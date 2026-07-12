Mourinho ma trzy problemy. To od nich zależy przyszłość Realu

17:46, 12. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Madrid Universal

Jose Mourinho wrócił do Realu Madryt z jednym celem - ponownie poprowadzić Królewskich do dominacji w Hiszpanii i Europie. Choć kadra jest pełna gwiazd, portugalski szkoleniowiec musi najpierw rozwiązać trzy kluczowe problemy, które w ostatnim sezonie wyraźnie odbiły się na wynikach zespołu, donosi "Madrid Universal".

Jose Mourinho
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Od tego Mourinho musi zacząć w Realu

Najważniejszym wyzwaniem będzie znalezienie odpowiedniej współpracy między Viniciusem Juniorem i Kylianem Mbappe. Obaj należą do najlepszych piłkarzy świata, jednak dotąd nie stworzyli duetu, który w pełni wykorzystywałby ich potencjał. Często poruszają się w tych samych strefach boiska, przez co Real staje się łatwiejszy do rozczytania dla rywali. Zadaniem Jose Mourinho będzie stworzenie systemu, w którym obie gwiazdy będą się uzupełniały.

Drugim problemem są kontuzje. W poprzednim sezonie piłkarze Realu doznali aż 57 urazów, co regularnie zmuszało trenerów do zmian w składzie. Klub przebudował latem sztab medyczny, ale przy napiętym kalendarzu równie ważne będzie odpowiednie zarządzanie długością gry zawodników. Utrzymanie kluczowych graczy w zdrowiu może okazać się równie istotne jak kwestie taktyczne.

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Trzecim znakiem zapytania pozostaje prawa strona ataku. Kandydatów nie brakuje, bo o miejsce rywalizują Arda Guler, Bernardo Silva, Rodrygo, Brahim Diaz, Endrick i Franco Mastantuono, jednak żaden nie ma dziś pewnej pozycji. Mourinho będzie musiał wybrać zawodnika, który zapewni drużynie nie tylko jakość w ofensywie, ale również dyscyplinę i pracę bez piłki. Jeśli Portugalczyk szybko uporządkuje te trzy elementy, Real Madryt ponownie może stać się jednym z głównych faworytów do najważniejszych trofeów.

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