Aston Villa liczy na transfer gwiazdy reprezentacji Meksyku

Julian Quinones był jednym z największych objawień mistrzostw świata i wygląda na to, że jego świetne występy nie przeszły bez echa. Według najnowszych doniesień napastnik znalazł się na celowniku Aston Villi.

Nexpher Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Julian Quinones

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Julian Quinones zachwycił podczas mundialu. W pięciu występach zdobył cztery bramki i zanotował jedną asystę, stając się jednym z najjaśniejszych punktów swojej reprezentacji. Może występować zarówno jako środkowy napastnik, jak i skrzydłowy, a jego szybkość, siła i skuteczność zwróciły uwagę klubów z Europy.

Według informacji „TeamTalk” zainteresowanie 29-latkiem wykazuje Aston Villa. Klub z Birmingham przygotowuje się do gry w Lidze Mistrzów i szuka zawodników, którzy zwiększą jakość oraz głębię ofensywy.

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Transfer nie będzie jednak łatwy do przeprowadzenia. Quinones występuje obecnie w Arabii Saudyjskiej, gdzie ma bardzo wysoki kontrakt. Dodatkowo jego wiek sprawia, że Aston Villa musi dokładnie przeanalizować opłacalność całej operacji pod kątem przepisów finansowych UEFA.

Portal Transfermarkt wycenia napastnika na 14 milionów euro, jednak po znakomitym mundialu trudno spodziewać się, by obecny klub zgodził się na sprzedaż za taką kwotę. Według zagranicznych mediów ewentualna oferta musiałaby przekroczyć 20 milionów euro.

Jeśli Aston Villa zdecyduje się na konkretny ruch, Quinones może zostać kolejnym piłkarzem, który dzięki udanym mistrzostwom świata wywalczy transfer do jednej z czołowych lig Europy.