Arsenal chce hiszpańskiego gwiazdora. Imponuje formą na mundialu

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Mikel Oyarzabal pod lupą Arsenalu

Arsenal może być zmuszony do sprowadzenia nowego napastnika podczas trwającego letniego okna transferowego. Ma to związek z prawdopodobnym odejściem Gabriela Jesusa, którego ewentualny transfer pozostawiłby lukę w ofensywie londyńskiego zespołu. Menedżer ekipy Kanonierów – Mikel Arteta – liczy na pozyskanie zawodnika gwarantującego wysoką jakość i doświadczenie na najwyższym poziomie. W kręgu zainteresowań angielskiego giganta znalazł się jeden z bohaterów trwających mistrzostw świata, który od lat należy do czołowych piłkarzy w lidze hiszpańskiej.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na celowniku mistrzów Premier League znalazł się bowiem Mikel Oyarzabal. 29-letni hiszpański snajper zachwyca formą podczas tegorocznego mundialu, na którym zdobył już cztery bramki i zanotował jedną asystę. Jego znakomite występy nie umknęły uwadze czołowych europejskich klubów, a Arsenal jest jednym z najbardziej zdeterminowanych w walce o jego podpis. Wyciągnięcie kapitana Realu Sociedad z San Sebastian będzie jednak niezwykle trudnym zadaniem.

Oyarzabal jest związany z baskijskim zespołem niemal przez całą swoją piłkarską karierę, nie kwapiąc się do zmiany otoczenia. Do akademii Realu Sociedad trafił w lipcu 2011 roku z Eibaru i od tamtej pory konsekwentnie budował swoją pozycję w pierwszej drużynie. 59-krotny reprezentant Hiszpanii jest również łączony z Barceloną oraz Lazio Rzym. W swoim dorobku ma triumfy na mistrzostwach Europy, Euro U-21 oraz dwa zwycięstwa w Pucharze Króla. Serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie doświadczonego napastnika na około 25 milionów euro.

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