Francja – Hiszpania i Anglia – Argentyna: kiedy i gdzie półfinały MŚ 2026?

Francja - Hiszpania i Anglia - Argentyna to spotkania w półfinałach Mistrzostw Świata 2026. Kiedy i gdzie odbędą się kluczowe mecze mundialu?

Latin Sport Images/ Alamy Na zdjęciu: Francja - Maroko

Francja – Hiszpania i Anglia – Argentyna: znamy miejsce i datę półfinałów mundialu

Mistrzostwa Świata 2026 wkraczają w decydującą fazę. Przed nami cztery ostatnie spotkania mundialu, a więc dwa mecze półfinałowe, starcie o 3. miejsce i wielki finał. Za nami wszystkie pojedynki w ćwierćfinałach, co oznacza, że znamy już obie pary 1/2 finału.

W pierwszym półfinale czeka nas rywalizacja dwóch faworytów całego mundialu, a więc reprezentacji Francji i Hiszpanii. Ten mecz odbędzie się 14 lipca. Start tej potyczki zaplanowano na godzinę 21:00. Areną zmagań Trójkolorowych z ekipą La Furia Roja będzie będzie AT&T Stadium w Arlington w stanie Teksas.

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Natomiast druga parę tworzą Anglia, która pokonała Norwegię 2:1, i Argentyna – Albicelestes wygrali ze Szwajcarią. Pojedynek Synów Albionu z drużyną prowadzoną przez Lionela Scaloniego zostanie zorganizowany 15 lipca na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie. To starcie również rozpocznie się o godzinie 21:00.