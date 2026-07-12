Bellingham sprawił, że Real Madryt pobił rekord MŚ

Bellingham poprowadził Real Madryt do rekordu mundialu
Anglia pokonała Norwegię i awansowała do 1/2 finału Mistrzostw Świata 2026. Dwie bramki w tym spotkaniu zdobył Jude Bellingham, który ma już na koncie sześć trafień. Pomocnik w tej chwili zajmuje czwarte miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców trwającego mundialu.
Przynależność klubowa w tym przypadku ma ogromne znaczenie. To właśnie dzięki kapitalnemu występowi 23-latka Real Madryt pobił rekord MŚ w liczbie goli strzelnych przez piłkarzy tego samego zespołu.
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Zawodnicy Królewskich zanotowali już 19 trafień w trakcie tego turnieju. Los Blancos przebili wyczyn Honvédu z 1954 roku, Bayernu Monachium z 2014 roku oraz PSG z 2022 roku. Wszystkie z wymienionych ekip mogły pochwalić się 18 bramkami zdobytymi przez swoich graczy.
Gole strzelone przez piłkarzy Realu Madryt podczas MŚ 2026:
- Kylian Mbappé – 8 goli
- Jude Bellingham – 6
- Vinicius Junior – 4
- Arda Güler – 1