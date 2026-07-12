Oni skomentują półfinały Mistrzostw Świata 2026! Wielki hit dla Laskowskiego

Przed nami półfinałowe starcia na Mistrzostwach Świata 2026. Wiemy już, kto skomentuje oba mecze. Wielki hit pomiędzy Francją a Hiszpanią przypadł duetowi Jacek Laskowski - Robert Podoliński.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Francji

Czas na półfinały mundialu

Mistrzostwa Świata 2026 przechodzą do najważniejszej fazy. Przed nami już tylko półfinałowe starcia, które rozstrzygną o ostatecznym kształcie finału oraz meczu o trzecie miejsce. Wszystko wskazuje na to, że absolutnymi faworytami całego turnieju są Francuzi, którzy idą jak burza. Jednocześnie jednak trudno odbierać szanse także Hiszpanom, którzy dzięki doskonałej defensywie nawiązują do swoich najlepszych lat.

To właśnie to starcie pomiędzy Francją a Hiszpanią nazywane jest przedwczesnym finałem i zapowiada się najciekawiej. W drugim meczu Anglicy zmierzą się z kolei z Argentyną. Wszystko wskazuje na to, że Synowi Albionu mogą w tym meczu sprawiać w jakimś sensie sensację i wyeliminować obrońcę tytułu. Nic nie jest jednak pewne z drużyną, która w swoich szeregach ma Leo Messiego. Wiemy już jednak, kto skomentuje oba półfinały MŚ 2026. Wszystko przedstawił Mateusz Borek na antenie „Kanału Sportowego”.

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Komentatorzy półfinałów Mistrzostw Świata 2026

Spotkanie Francja – Hiszpania, które zaplanowano na wtorek 14 lipca 2026 roku na godzinę 21:00 czasu polskiego komentować będą: Jacek Laskowski oraz Robert Podoliński. O tym, że ten duet wybiera się do Dallas poinformował sam ekspert TVP.

Z kolei mecz Anglia – Argentyna komentować będzie wybitnie oceniany przez kibiców Mateusz Borek oraz Grzegorz Mielcarski. To starcie zaplanowano na środę, 15 lipca 2026 roku, na godzinę 21:00 w Atlancie.

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