Kapitalne liczby Tuchela. Jest najlepszy w Europie

18:34, 12. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  OptaJoe

Thomas Tuchel właśnie wprowadził reprezentację Anglii do półfinału Mistrzostw Świata 2026. Dzięki temu zwycięstwu Niemiec może pochwalić się znakomitymi statystykami, o czym pisze portal Opta.

Thomas Tuchel
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PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Tuchel z awansem i rekordem

W styczniu 2025 roku Thomas Tuchel podpisał trzyletni kontrakt z The Football Association i został selekcjonerem reprezentacji Anglii. Od tej pory Synowie Albionu rozegrali już 20 spotkań pod jego wodzą. Tylko dwa z nich zakończyły się wygraną rywali.

Anglia prowadzona przez niemieckiego szkoleniowca zanotowała 16 zwycięstw i dwa remisy. Meczem numer 20 Tuchela za sterami kadry The Three Lions było starcie z Norwegią w ćwierćfinale MŚ 2026.

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Dzięki pokonaniu ekipy Ståle Solbakken Thomas Tuchel, co zauważył portal Opta, stał się trenerem najwyższym odsetkiem zwycięstw spośród wszystkich selekcjonerów, którzy poprowadzili jedną reprezentację w przynajmniej 11 spotkaniach.

Podczas tego turnieju Anglia rozegra jeszcze dwa starcia – półfinał z Argentyną i pojedynek o trzecie miejsce lub finał. Jak będą prezentowały się statystyki Niemca po zakończeniu mundialu?

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