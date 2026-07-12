Tuchel z awansem i rekordem
W styczniu 2025 roku Thomas Tuchel podpisał trzyletni kontrakt z The Football Association i został selekcjonerem reprezentacji Anglii. Od tej pory Synowie Albionu rozegrali już 20 spotkań pod jego wodzą. Tylko dwa z nich zakończyły się wygraną rywali.
Anglia prowadzona przez niemieckiego szkoleniowca zanotowała 16 zwycięstw i dwa remisy. Meczem numer 20 Tuchela za sterami kadry The Three Lions było starcie z Norwegią w ćwierćfinale MŚ 2026.
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Dzięki pokonaniu ekipy Ståle Solbakken Thomas Tuchel, co zauważył portal Opta, stał się trenerem najwyższym odsetkiem zwycięstw spośród wszystkich selekcjonerów, którzy poprowadzili jedną reprezentację w przynajmniej 11 spotkaniach.
Podczas tego turnieju Anglia rozegra jeszcze dwa starcia – półfinał z Argentyną i pojedynek o trzecie miejsce lub finał. Jak będą prezentowały się statystyki Niemca po zakończeniu mundialu?