Włosi grają o wszystko. Wymowne słowa Gattuso

Gennaro Gattuso nie ukrywa stawki meczu z Bośnią i Hercegowiną, który zdecyduje o awansie na mundial. Selekcjoner podkreśla wagę spotkania i oczekuje od zespołu maksymalnego zaangażowania.

PressFocus Na zdjęciu: Gennaro Gattuso

Włochy pod presją, Gattuso stawia na mentalność

Gennaro Gattuso jasno wskazuje, że reprezentacja Włoch musi być gotowa na ogromne wyzwanie. – Myślę, że piłkarze żyją dla takich nocy. Wszyscy czujemy ten pozytywny dreszcz emocji – powiedział trener. – Gramy o wielką stawkę i wszyscy o tym wiemy.

Selekcjoner zwraca uwagę na odpowiedzialność, która towarzyszy drużynie od początku jego pracy. – Czuję dużą odpowiedzialność i chcę ją zamienić w coś pozytywnego. Muszę przekazać zawodnikom wiarę, bo mamy możliwości osiągnąć cel – dodał.

Trener podkreśla, że zespół przeszedł zauważalną zmianę w ostatnich miesiącach. – Siedem miesięcy temu nie byliśmy tą drużyną, cierpieliśmy i rywale łatwo tworzyli sytuacje. Dziś jesteśmy bardziej świadomi i lepiej reagujemy na zagrożenia.

Gattuso nie ukrywa także szacunku dla rywala i jego jakości. – Bośnia to mocna drużyna, fizyczna i dobrze zorganizowana. Potrafią cierpieć i grać, a ich napastnicy dobrze odnajdują się w polu karnym.

Na koniec trener podkreślił, że jego zespół musi skupić się wyłącznie na boisku. – Nie możemy szukać wymówek, boisko jest takie samo dla obu drużyn. Musimy myśleć tylko o naszej grze i zrobić wszystko, aby wygrać. To nasz jedyny cel.

Zobacz również: Inter wskazał nowy cel transferowy. Alternatywa dla Vicario