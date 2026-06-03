Manchester United sprzedał piłkarza. Włoski gigant zapłacił 50 mln euro

Manchester United poinformował, że Rasmus Hojlund odchodzi z klubu. Duńczyk przeniesie się do SSC Napoli na zasadzie transferu definitywnego. Kwota transakcji sięgnie 50 mln euro.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Hojlund zamienił Man United na SSC Napoli

Manchester United po awansie do Ligi Mistrzów zaplanował duże zmiany w kadrze pierwszego zespołu. Część zawodników odchodzi po wygaśnięciu kontraktu, a niektórzy dostali przekaz, że mogą szukać nowego klubu. W przyszłym sezonie na Old Trafford na pewno nie zobaczymy Rasmusa Hojlunda, który już rok temu przeniósł się do Napoli na zasadzie wypożyczenia.

Pobyt duńskiego napastnika w Serie A był na tyle udany, że wicemistrzowie Włoch zdecydowali się wykupić go na stałe. Manchester United oficjalnie poinformował, że Hojlund odchodzi z klubu, przenosząc się do Napoli na zasadzie transferu definitywnego.

– Rasmus Hojlund na stałe dołączył do SSC Napoli. Reprezentant Danii spędził poprzedni sezon na wypożyczeniu w neapolitańskim klubie, zdobywając 16 bramek w 44 meczach we wszystkich rozgrywkach. Teraz jego transfer został sfinalizowany i został on pełnoprawnym zawodnikiem Napoli – napisał Manchester United w oficjalnym komunikacie.

Fabrizio Romano doprecyzował, że chodzi o kwotę 50 milionów euro. Składa się na to 6 mln opłaty za wypożyczenie oraz 44 mln płatne za wykup piłkarza. Hojlund w minionych rozgrywkach strzelił 16 bramek i zaliczył 8 asyst w 44 spotkaniach.