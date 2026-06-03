Polska – Nigeria, gdzie oglądać?
W środę 3 czerwca w Warszawie odbędzie się towarzyski mecz Polska – Nigeria. Nasza drużyna przystąpi do tego sparingu po dwóch porażkach z rzędu. Z kolei zespół gości wygrał dwie ostatnie konfrontacje. Zdaniem bukmacherów to Biało-Czerwoni mają większe szanse na sukces. Może to być jednak kolejny trudny sprawdzian dla kadry Jana Urbana. Sprawdź gdzie oglądać mecz Polska – Nigeria.
Polska – Nigeria: transmisja w TV
Spotkanie Polska – Nigeria obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP1 oraz TVP Sport, gdzie komentatorami będą Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.
Polska – Nigeria: transmisja online
Spotkanie pomiędzy Polską a Nigerią będzie także transmitowane w internecie za pośrednictwem aplikacji TVP Sport lub strony internetowej tvpsport.pl.
Polska – Nigeria: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Polski
- Remis
- Wygrana Nigerii
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Polska – Nigeria: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują reprezentacją Polski, czego dowodzi kurs około 2.07. Z kolei wygraną kadry Nigerii możesz zagrać po kursie 3.50. Remis wyceniono współczynnikiem 3.30.
Spotkanie Polska – Nigeria będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP 1 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i na stronie tvpsport.pl.
Mecz odbędzie się już w środę (3 czerwca) o godzinie 20:45.
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