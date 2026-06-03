Holandia – Algieria, gdzie oglądać?
Reprezentacja Holandii w środę rozegra ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Świata 2026. Tego dnia zespół prowadzony przez Ronalda Koemana zmierzy się z Algierią. Oranje są jednym z faworytów do wygrania całego turnieju. Algierczycy natomiast są drużyną, która może naprzykrzyć życia wyżej notowanym rywalom. Nadchodząca rywalizacja będzie kluczowym sprawdzianem przed mundialem.
Holandia – Algieria, transmisja w TV
Spotkanie Holandia – Algieria obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 1.
Holandia – Algieria, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację będzie można obejrzeć drogą internetową. Spotkanie obejrzysz w usłudze Polsat Box Go.
Holandia – Algieria, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Holandii
- remisem
- wygraną Algierii
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Mecz obejrzysz na antenie Polsat Sport 1. Rywalizacja będzie również dostępna online w usłudze Polsat Box Go.
Spotkanie odbędzie się już w środę (3 czerwca) o godzinie 20:45.
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