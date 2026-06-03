Reprezentacja Holandii w środowy wieczór zagra z Algierią w meczu towarzyskim. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Obserwuj nas w

PressFocus Na zdjęciu: Teun Koopmeiners

Holandia – Algieria, gdzie oglądać?

Reprezentacja Holandii w środę rozegra ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Świata 2026. Tego dnia zespół prowadzony przez Ronalda Koemana zmierzy się z Algierią. Oranje są jednym z faworytów do wygrania całego turnieju. Algierczycy natomiast są drużyną, która może naprzykrzyć życia wyżej notowanym rywalom. Nadchodząca rywalizacja będzie kluczowym sprawdzianem przed mundialem.

Holandia – Algieria, transmisja w TV

Spotkanie Holandia – Algieria obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 1.

Holandia – Algieria, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację będzie można obejrzeć drogą internetową. Spotkanie obejrzysz w usłudze Polsat Box Go.

Holandia – Algieria, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Holandii

remisem

wygraną Algierii wygraną Holandii

remisem

wygraną Algierii 0 Votes

Gdzie oglądać mecz Holandia – Algieria? Mecz obejrzysz na antenie Polsat Sport 1. Rywalizacja będzie również dostępna online w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Holandia – Algieria? Spotkanie odbędzie się już w środę (3 czerwca) o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.