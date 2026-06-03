Holandia – Algieria: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (03.06.2026)

18:27, 3. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Holandii w środowy wieczór zagra z Algierią w meczu towarzyskim. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Teun Koopmeiners
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Holandia – Algieria, gdzie oglądać?

Reprezentacja Holandii w środę rozegra ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Świata 2026. Tego dnia zespół prowadzony przez Ronalda Koemana zmierzy się z Algierią. Oranje są jednym z faworytów do wygrania całego turnieju. Algierczycy natomiast są drużyną, która może naprzykrzyć życia wyżej notowanym rywalom. Nadchodząca rywalizacja będzie kluczowym sprawdzianem przed mundialem.

Holandia – Algieria, transmisja w TV

Spotkanie Holandia – Algieria obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 1.

Holandia – Algieria, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację będzie można obejrzeć drogą internetową. Spotkanie obejrzysz w usłudze Polsat Box Go.

Holandia – Algieria, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Holandii
  • remisem
  • wygraną Algierii
  • wygraną Holandii
  • remisem
  • wygraną Algierii

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Gdzie oglądać mecz Holandia – Algieria?

Mecz obejrzysz na antenie Polsat Sport 1. Rywalizacja będzie również dostępna online w usłudze Polsat Box Go.

Kiedy odbędzie się mecz Holandia – Algieria?

Spotkanie odbędzie się już w środę (3 czerwca) o godzinie 20:45.

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