Jose Mourinho już wyznaczył swój cel transferowy. Portugalski trener nakazał Realowi Madryt zbadać temat Riccardo Calafioriego. The Special One jest pod wrażeniem gwiazdora Arsenalu - donosi Ramon Alvarez de Mon.

Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Riccardo Calafiori celem Jose Mourinho. Real Madryt zbada temat

Jose Mourinho wkrótce oficjalnie zostanie przedstawiony jako nowy opiekun Realu Madryt. Portugalski szkoleniowiec nie czeka i już rozpoczął budować skład na nowy sezon. Tymczasem Ramon Alvarez de Mon zdradza, że The Special One wyznaczył cel transferowy. A jest nim Riccardo Calafiori. Królewscy mają zbadać temat defensora Arsenalu i jego potencjalnego transferu.

Wspomniane źródło zaznacza, że Jose Mourinho jest pod wrażeniem boiskowych umiejętności Riccardo Calafioriego. Przyszły szkoleniowiec Realu Madryt niezwykle ceni wszechstronność gracza Arsenalu, który może zarówno grać na boku obrony, jak i na stoperze. Wyciągniecie Włocha z Londynu będzie niezwykle trudne, ponieważ Kanonierzy nie myślą o rozstaniu ze swoim graczem.

Real Madryt będzie musiał wyłożyć spore pieniądze na stół, jeśli chce pozyskać Riccardo Calafioriego. Arsenal w 2024 roku zapłacił ponad 40 milionów euro za jego przyjście z Bologni. Z pewnością dziś wartość rynkowa Włocha jest zdecydowanie wyższa. Warto zaznaczyć, że umowa reprezentanta Italii z Kanonierami obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.

Riccardo Calafiori w poprzednim sezonie rozegrał 36 spotkań w koszulce Arsenalu. Włoski defensor zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także zaliczył trzy asysty.