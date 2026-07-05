PA Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Anglia czy Meksyk? Hit 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026

Reprezentacja Anglii już w poniedziałkową noc zmierzy się w 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026 z Meksykiem. Zapowiada się jedno z najciekawszych spotkań tej fazy turnieju. Choć faworytem pozostają podopieczni Thomasa Tuchela, możemy być pewni, że współgospodarze postawią trudne warunki rywalom. Kadrę El Tri do zwycięstwa poprowadzi żywiołowa publika, która będzie ich 12. graczem.

Z jednej strony mamy Anglików, którzy dysponują jedną z najmocniejszych kadr na świecie. Dumni Synowie Albionu nie zachwycali jednak od początku turnieju. W fazie grupowej potrafili męczyć się z niżej notowanymi rywalami, a w 1/16 finału byli o włos od sensacyjnego odpadnięcia z Demokratyczną Republiką Konga. Dopiero kapitalna końcówka w wykonaniu Harry’ego Kane’a pozwoliła im zameldować się w kolejnej rundzie.

Z drugiej strony stoi Meksyk, który jako współgospodarz turnieju może liczyć na ogromne wsparcie swoich kibiców. El Tri od początku mundialu prezentują się bardzo solidnie i pokazali, że potrafią rywalizować z najlepszymi. Jeśli utrzymają wysoką intensywność gry i wykorzystają ewentualne błędy Anglików, mogą poważnie zagrozić jednemu z głównych kandydatów do zdobycia mistrzostwa świata. Faworytem będą oczywiści Dumni Synowie Albionu, jednak zanosi się na zdecydowanie bardziej wyrównane spotkanie.

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Przewidywane składy na mecz Meksyk – Anglia

Meksyk: Rangel – Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo – Mora, Lira, Romo – Alvarado, Jimenez, Quinones

Anglia: Pickford – Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly – Rice, Anderson – Saka, Bellingham, Gordon – Kane

Gdzie oglądać?

Mecz reprezentacji Anglii z Meksykiem będzie można oglądać w poniedziałek 6 lipca 2026 roku o godzinie 02:00 w programach TVP 2 oraz w TVP Sport. Poza tym dostępna będzie także transmisja internetowa na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.