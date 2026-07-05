Atletico Madryt może przeprowadzić zaskakujący transfer. Los Colchoneros celuję w bowiem piłkarza, który odszedł z Realu Madryt. Na ich radarze znalazł się Dani Ceballos - informuje "Mundo Deportivo".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Dani Ceballos wzbudził zainteresowanie Atletico Madryt

Atletico Madryt zamierza tego lata poszerzyć kadrę. Władze klubu planują sprowadzić Diego Simeone nowego pomocnika. Jak się okazuje, stołeczny klub ma na oku zaskakującego zawodnika. „Mundo Deportivo” zdradza, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się piłkarz, który dopiero co odszedł z Realu Madryt. A chodzi o Daniego Ceballos.

Pozyskanie hiszpańskiego pomocnika będzie promocją dla Atletico Madryt. Kontrakt 29-latka z Realem Madryt dobiegł końca 30 czerwca, więc zawodnik jest obecnie bez klubu. Były piłkarz Królewskich wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. A Los Colchoneros nie są jedynym zespołem, który wpisał jego nazwisko na listę życzeń.

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Dani Ceballos przez lata reprezentował barwy Realu Madryt. Hiszpan nigdy nie odgrywał znaczącej roli w drużynie Królewskich, ale boiskowych umiejętności nie można mu odmówić. Nic dziwnego, że zawodnik znalazł się na celowniku Atletico Madryt. Czas pokaże, czy 29-latka trafi finalnie pod skrzydła Diego Simeone.

W poprzednim sezonie Dani Ceballos rozegrał 23 spotkania w koszulce Realu Madryt. Hiszpański pomocnik nie miał udziału przy strzelonym golu. Jego licznik w statystykach wynosi okrągłe zero.