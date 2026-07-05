Brazylia musi, Norwegia może. Wielki hit w 1/8 finału MŚ 2026

Wielki hit 1/8 finału MŚ 2026: Brazylia czy Norwegia?
Reprezentacja Brazylii zmierzy się w 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026 z reprezentacją Norwegii. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas niezwykle emocjonujące starcie, w którym spodziewać można się wielu goli i pięknych akcji. Jednocześnie, choć wydawałoby się, że jest zupełnie inaczej, trudno wskazać faworyta.
Z jednej strony bowiem Brazylia to potęga, która jakością piłkarską na każdej pozycji powinna przewyższyć tę po stronie Norwegów. Na tym mundialu mają oni jednak swoje problemy. Popełniają proste błędy, nie są w pełni formy i tylko Vinicius Junior przysłowiowo ciągnie ten zespół. A przecież z drugiej strony jest Norwegia, a więc zespół o mniejszej klasie, ale nadrabiający to zespołowością oraz pracowitością.
Piłkarze ze Skandynawii świetnie radzą sobie do tej pory na Mistrzostwach Świata i potwierdzają opinie ekspertów, że będą czarnym koniem turnieju. Jeśli udałoby się im pokonać Brazylię, z pewnością wyrośliby jako kandydat nawet do gry w półfinale tych rozgrywek. Niemniej zadanie, które ich czeka będzie piekielnie trudne, choć pomimo tego, że bukmacherzy stawiają w roli faworyta teoretycznych gospodarzy, to ich szanse są większe niż się wydaje.
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Przewidywane składy na mecz Brazylia – Norwegia
Brazylia: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos – Guimaraes, Casemiro, Martinelli – Rayan, Cunha, Vinicius Junior
Norwegia: Nyland – Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe – Odegaard, Berg, Berge – Sorloth, Haaland, Nusa
Gdzie oglądać?
Mecz reprezentacji Brazylii z Norwegią będzie można oglądać w niedzielę 5 lipca 2026 roku o godzinie 22:00 w programie pierwszym Telewizji Polskiej oraz w TVP Sport. Poza tym dostępna będzie także transmisja internetowa na stronie oraz w aplikacji „sport.tvp.pl”. Relacjonować to spotkanie z komentatorskiej dziupli w Warszawie będzie czołowy duet tego mundialu: Mateusz Borek oraz Grzegorz Mielcarski.