Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (05.07/06.07)

Już w niedzielę i poniedziałkową noc odbędą się kolejne mecze 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Zobaczymy w akcji m.in. Brazylię czy też Anglię. Sprawdź rozpiskę.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Zagra Brazylia i Anglia. Sprawdź rozpiskę na 05.07/06.07

Mistrzostwa Świata 2026 wchodzą powoli w decydującą fazę. Już w niedzielny wieczór oraz poniedziałkową noc odbędą się kolejne spotkania w ramach 1/8 finału. Na początek zobaczymy w akcji reprezentację Brazylii, która zmierzy się z Norwegią. Kolejny mecz przyniesie równie wielkie emocje, ponieważ Anglia podejmie współgospodarza turnieju – Meksyk.

Brazylijczycy powoli łapią rytm. W poprzedniej fazie przeżyli prawdziwe piekło, ponieważ długo musieli drżeć o awans. Ostatecznie udało im się pokonać Japonię (2:1). Norwedzy także mają za sobą niezwykle ciężki mecz w 1/16 finału. Skandynawowie finalnie okazali się lepsi od Wybrzeża Kości Słoniowej.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecz Brazylia – Norwegia rozpocznie się już o godzinie 22:00. Spotkanie obejrzysz w telewizji na antenach TVP 1 oraz TVP Sport.

Anglia z kolei przeżyła prawdziwy horror w 1/16 finału. Dumni Synowie Albionu ostatecznie pokonali Demokratyczną Republikę Kongą (2:1), ale potrzebny był im błysk geniuszu Harry’ego Kane’a. Meksyk natomiast w poprzedniej fazie mundialu odniósł pewne zwycięstwo nad Ekwadorem (2:0).

Spotkanie Meksyk – Anglia obejrzysz na antenach telewizyjnych TVP 2 oraz TVP Sport. Pierwszy gwizdek rozbrzmi już o godzinie 02:00.