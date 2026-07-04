Paragwaj – Francja: kluczowa zmiana Deschampsa
Zdecydowanym faworytem zmagań na Lincoln Financial Field w Filadelfii była Francja. Trójkolorowi w czterech poprzednich meczach strzelili łącznie aż 13 goli i stracili tylko dwie bramki. Natomiast Paragwaj zanotował trzy trafienia, ale w 1/16 finału wyeliminował reprezentację Niemiec i chciał sprawić kolejną sensację.
Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Trójkolorowi nie beli w stanie sforsować szyków defensywnych ekipy Gustavo Alvaro i zaskoczyć znakomicie dysponowanego Orlando Gilla.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Po zmianie stron, w 54. minucie, golkiper Guaranich w świetnym stylu zastopował uderzenie Manu Kone z dystansu. Natomiast siedem minut później Didier Deschamps przeprowadził zmianę, która wpłynęła na losy spotkania. Na boisku pojawił się Desire Doue, który zastąpił Bradleya Barcolę.
W 67. minucie sędzia Ilgiz Tantashev, chociaż dopiero po analizie VAR, podyktował rzut karny po faulu Diego Gomeza na… Desire Doue. Jedenastkę w 70. minucie pewnie wykonał Kylian Mbappe – Orlando Gill rzucił się w przeciwną stronę.
Francja zdołała utrzymać korzystny wynik i zameldowała się w ćwierćfinale Mistrzostw Świata 2026. Następnym rywalem Trójkolorowych będzie Maroko, które rozbiło 3:0 Kanadę.
Paragwaj – Francja 0:1 (0:0)
Mbappe 70′