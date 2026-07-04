Męczarnie Francji. Ten moment zdecydował o wszystkim [WIDEO]

01:10, 5. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Paragwaj - Francja to spotkanie w 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. O losach rywalizacji w Filadelfii zadecydował jeden gol.

Paragwaj - Francja
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Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Paragwaj - Francja

Paragwaj – Francja: kluczowa zmiana Deschampsa

Zdecydowanym faworytem zmagań na Lincoln Financial Field w Filadelfii była Francja. Trójkolorowi w czterech poprzednich meczach strzelili łącznie aż 13 goli i stracili tylko dwie bramki. Natomiast Paragwaj zanotował trzy trafienia, ale w 1/16 finału wyeliminował reprezentację Niemiec i chciał sprawić kolejną sensację.

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Trójkolorowi nie beli w stanie sforsować szyków defensywnych ekipy Gustavo Alvaro i zaskoczyć znakomicie dysponowanego Orlando Gilla.

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Po zmianie stron, w 54. minucie, golkiper Guaranich w świetnym stylu zastopował uderzenie Manu Kone z dystansu. Natomiast siedem minut później Didier Deschamps przeprowadził zmianę, która wpłynęła na losy spotkania. Na boisku pojawił się Desire Doue, który zastąpił Bradleya Barcolę.

W 67. minucie sędzia Ilgiz Tantashev, chociaż dopiero po analizie VAR, podyktował rzut karny po faulu Diego Gomeza na… Desire Doue. Jedenastkę w 70. minucie pewnie wykonał Kylian Mbappe – Orlando Gill rzucił się w przeciwną stronę.

Francja zdołała utrzymać korzystny wynik i zameldowała się w ćwierćfinale Mistrzostw Świata 2026. Następnym rywalem Trójkolorowych będzie Maroko, które rozbiło 3:0 Kanadę.

Paragwaj – Francja 0:1 (0:0)

Mbappe 70′

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