Paragwaj - Francja to spotkanie w 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. O losach rywalizacji w Filadelfii zadecydował jeden gol.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Paragwaj - Francja

Paragwaj – Francja: kluczowa zmiana Deschampsa

Zdecydowanym faworytem zmagań na Lincoln Financial Field w Filadelfii była Francja. Trójkolorowi w czterech poprzednich meczach strzelili łącznie aż 13 goli i stracili tylko dwie bramki. Natomiast Paragwaj zanotował trzy trafienia, ale w 1/16 finału wyeliminował reprezentację Niemiec i chciał sprawić kolejną sensację.

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Trójkolorowi nie beli w stanie sforsować szyków defensywnych ekipy Gustavo Alvaro i zaskoczyć znakomicie dysponowanego Orlando Gilla.

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Po zmianie stron, w 54. minucie, golkiper Guaranich w świetnym stylu zastopował uderzenie Manu Kone z dystansu. Natomiast siedem minut później Didier Deschamps przeprowadził zmianę, która wpłynęła na losy spotkania. Na boisku pojawił się Desire Doue, który zastąpił Bradleya Barcolę.

W 67. minucie sędzia Ilgiz Tantashev, chociaż dopiero po analizie VAR, podyktował rzut karny po faulu Diego Gomeza na… Desire Doue. Jedenastkę w 70. minucie pewnie wykonał Kylian Mbappe – Orlando Gill rzucił się w przeciwną stronę.

Kylian Mbappe daje Francuzom prowadzenie ❗️



W tym momencie w klasyfikacji strzelców:



𝐌𝐛𝐚𝐩𝐩𝐞 𝟕 𝐠𝐨𝐥𝐢 ⚽️

𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢 𝟕 𝐠𝐨𝐥𝐢 ⚽️



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Francja zdołała utrzymać korzystny wynik i zameldowała się w ćwierćfinale Mistrzostw Świata 2026. Następnym rywalem Trójkolorowych będzie Maroko, które rozbiło 3:0 Kanadę.

Paragwaj – Francja 0:1 (0:0)

Mbappe 70′