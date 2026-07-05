Francja – Maroko: Kiedy i gdzie hitowy ćwierćfinał MŚ 2026

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kiedy odbędzie się mecz Francja – Maroko?

Reprezentacja Francji we wczorajszym meczu pokonała zespół Paragwaju i zapewniła sobie awans do ćwierćfinału piłkarskich Mistrzostw Świata 2026. Za Trójkolorowymi jednak niezwykle trudna przeprawa i to z kilku względów. Przede wszystkim zespół z Ameryki Południowej postawił trudne warunki i zaprezentował bardzo fizyczny, czasami wręcz bezczelny futbol, w którym chęć powalenie rywala dominowała nad chęcią gry w piłkę. Poza tym spotkanie odbywało się w piekielnym wręcz żarze – temperatura osiągała ponad 40 stopni Celsjusza w cieniu.

Niemniej na piłkarzy z Paryża czeka teraz jeszcze trudniejszy mecz z Maroko. To właśnie czwarty zespół poprzedniego mundialu okazał się lepszy od zespołu Kanady w 1/8 finału i dzięki wynikowi 3:0 zakwalifikował się do dalszej gry w turnieju. I choć mogłoby się wydawać, że taki rezultat wskazuje na gładkie zwycięstwo, to jednak było nieco inaczej, gdyż szczególnie w pierwszej połowie współgospodarze postawili twarde warunki. To jednak Lwy Atlasu popisały się większym kunsztem i grają dalej.

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Mecz pomiędzy Francją a Maroko to rewanż za półfinał poprzedniego mundialu, gdzie Trójkolorowi wygrali i awansowali do finału. Spotkanie to zaplanowane zostało na 9 lipca na godzinę 22:00 czasu polskiego. Odbędzie się ono w Foxborough pod Bostonem na słynnym już Gillette Stadium. Transmisja na antenach Telewizji Polskiej.

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