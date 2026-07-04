Manchester United rusza po gwiazdę MŚ. Konkretne zainteresowanie

20:48, 4. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Craig Hope

Manchester United chce wzmocnić ofensywę przed startem nowego sezonu. Craig Hope przekonuje, że Czerwone Diabły wyrażają konkretne zainteresowanie jedną z gwiazd trwających MŚ 2026.

Michael Carrick
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Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United sięgnie po bohatera mundialu?

Trzecia ekipa poprzedniego sezonu Premier League jeszcze nie przeprowadziła ani jednego transferu przed startem nowych rozgrywek. Manchester United ciągle pracuje nad premierowym wzmocnieniem tego lata.

Kto jako pierwszy zamelduje się na Old Trafford? Szeregi zespołu prowadzonego przez Michaela Carricka może zasilić jedna z największych gwiazd Mistrzostw Świata 2026. Craig Hope twierdzi, że na celowniku 20-kronych mistrzów Anglii znalazł się Johan Manzambi.

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Reprezentant Szwajcarii ma za sobą cztery mecze na tym mundialu. 20-latek w swoim dorobku ma trzy gole i dwie asysty. W spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną popisał się dubletem, w pojedynku z Kanadą zdobył bramkę i zaliczył ostatnie podanie, a w rywalizacji z Algierią celnie dogrywał do Breela Embolo.

Pomocnik Freiburga jest wyceniany przez portal Transfermarkt na 50 milionów euro. Jego kontrakt obowiązuje jeszcze przez cztery lata – do 30 czerwca 2030 roku.

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