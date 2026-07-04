Maroko w 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026 mierzy sięz Kanadą. Lwy Atlasu fantastycznie rozpoczęli drugą połowę. W 50. minucie do bramki trafił Azzedine Ounahi, któremu podawał Achraf Hakimi.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Maroka

Azzedine Ounahi z golem w meczu Kanada – Maroko

W sobotnim meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026 zobaczyliśmy w akcji reprezentację Kanady, która mierzy się z Marokiem. Współgospodarze turnieju w poprzedniej fazie mundialu okazali się lepsi od Republiki Południowej Afryki (1:0). Lwy Atlasu z kolei potrzebowali konkursu rzutów karnych, aby wyeliminować Holandię.

Pierwsza odsłona rywalizacji w Houston nie powalała. Maroko kompletnie przespało pierwsze 45 minut. Kanadyjczycy tworzyli więcej sytuacji bramkowych, ale nic z tego nie wynikało. Fani zgromadzeni na trybunach i przed ekranami telewizorów mogli czuć się rozczarowanie. Reprezentacje schodziły na przerwę z bezbramkowym remisem.

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Druga połowa natomiast rozpoczęła wyśmienicie dla Maroka, które w 50. minucie objęło prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Azzedine Ounahi, któremu asystował Achraf Hakimi. Gwiazda Paris Saint-Germain w pomysłowy sposób wykonała rzut wolny, podając piłkę do niepilnowanego pomocnika, który płaskim strzałem pokonał kanadyjskiego golkipera.

Ależ to wymyślił Hakimi, a wykończył Ounahi 😎



Maroko prowadzi z Kanadą 1:0 w 1/8 finału mistrzostw świata! pic.twitter.com/de6Kbs0xhc — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 4, 2026

Dzisiejsze trafienie było dla Azzedine Ounahiego golem numer 10 w narodowych barwach. Reprezentant Maroka uzbierał taką statystykę w 55. występach.