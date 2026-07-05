Mbappe nie wytrzymał po awansie Francji. Mocne słowa

08:11, 5. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  The Touchline (X)

Reprezentacja Francji zameldowała się w ćwierćfinale Mistrzostw Świata 2026, pokonując Paragwaj 1:0. Po końcowym gwizdku emocji nie krył Kylian Mbappe. Kapitan Trójkolorowych w dosadnych słowach podsumował mecz.

Kylian Mbappe
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe: Nawet w takim futbolu byliśmy lepsi

Reprezentacja Francji po raz kolejny potwierdziła klasę, awansując do ćwierćfinału Mistrzostw Świata 2026. Trójkolorowi okazali się w 1/8 lepsi od Paragwaju (1:0). Podopieczni Didiera Deschampsa całkowicie zdominowali rywala, choć wynik tego nie odzwierciedla. Bohaterem meczu został Kylian Mbappe, który w 70. Minucie strzelił zwycięskiego gola z rzutu karnego.

Gwiazda reprezentacji Francji tuż po końcowym gwizdku zabrała głos. Napastnik nie ukrywał, że jego zespół był przygotowany na twardą walkę i nie zamierzał dać się zdominować fizycznie. Wypowiedź kapitana doskonale pokazuje nastawienia Trójkolorowych.

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Myśleli, że przyjedziemy grać w smokingach i zachwycać efektownymi akcjami. Ale nie, my również potrafimy grać twardo i bez kompromisów. Jeśli trzeba będzie ubrudzić sobie ręce, zrobimy to. Nawet w takim futbolu byliśmy lepsi. Próbowali nas sprowokować, ale to my wyszliśmy z tego starcia górą – powiedział piłkarz Realu Madryt cytowany przez profil The Touchline w serwisie X.

Kylian Mbappe może pochwalić się wybitnymi statystykami w reprezentacji Francji. Napastnik ma 103 występy w narodowych barwach. Udało mu się w tym czasie zgromadzić na koncie aż 63 trafienia.

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