Real wycofał się z transferu Fernandeza. Planuje wydać wszystko na inną gwiazdę

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Olise planem A, B i C dla Realu Madryt

Real Madryt tego lata przeprowadził już kilka ciekawych ruchów transferowych, ale wszyscy wyczekują tego, co stanie się ze sprawą pozyskania Michaela Olise. Dla nikogo nie jest już tajemnicą, że Francuz to wymarzony cel władz Królewskich, które liczą na to, że uda się go sprowadzić tego lata. Obiekcje co do tego naturalnie ma Bayern Monachium, który nie chce zgodzić się na ten ruch, a już z pewnością nie za małe pieniądze.

Wszystko wskazuje więc na to, że jego pozyskanie będzie bardzo trudne, ale właśnie na taką ewentualność przygotowuje się klub z Madrytu. Według informacji, które przekazał hiszpański dziennikarz, Miguel Serrano, Real Madryt wycofał się z pomysłu sprowadzenia Enzo Fernandeza, bowiem planuje wydać wszystko na transfer Michaela Olise. Co więcej, Francuz ma być dla Florentino Perez opcją A, B i C – mówiąc wprost, prezydent klubu po prostu go uwielbia.

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Michael Olise ma za sobą znakomity sezon. W 52 spotkaniach zdobył 22 bramki i dołożył imponujące 31 asyst. Takie statystyki sprawiają, że coraz częściej wymienia się go w gronie kandydatów do zdobycia Złotej Piłki. Według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa 24-letniego Francuza wynosi 150 milionów euro. W reprezentacji Francji rozegrał dotychczas 22 mecze.

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