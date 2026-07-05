Brazylia – Norwegia: Przewidywane składy na mecz 1/8 finału MŚ 2026

08:40, 5. lipca 2026 10:29, 5. lipca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

Brazylia - Norwegia: wielki hit 1/8 finału MŚ 2026. Oto przewidywane składy na to spotkanie, które może okazać się najlepszą rywalizacją tej części mundialu.

Carlo Ancelotti
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SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

W jakich składach zagra Brazylia oraz Norwegia?

Brazylia w 1/8 finału zmierzy się z reprezentacją Norwegii. Wszyscy kibice ostrzą sobie zęby na ten hitowy, jak się wydaje pojedynek. Ma on bowiem wszystko, aby zyskać miano najlepszego meczu tegorocznego mundialu. Z jednej strony faworyt, który napakowany jest gwiazdami na każdej pozycji, a z drugiej zespół, który ma jedną wielką, galaktyczną gwiazdę, ale nadrabia zespołowością i charakterem.

Dlatego trudno skreślać Norwegów, a może nawet trzeba ich postawić w roli zespołu równorzędnego dla Brazylijczyków, którzy przecież też mają swoje problemy na kilku pozycjach, a ich forma na turnieju nie jest idealna. W meczu zabraknie Raphinhy i Lucas Paquety, którzy są kontuzjowani. Oto więc przewidywane składy na to spotkanie:

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Przewidywane składy na mecz Brazylia – Norwegia

Brazylia: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos – Guimaraes, Casemiro, Martinelli – Rayan, Cunha, Vinicius Junior

Norwegia: Nyland – Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe – Odegaard, Berg, Berge – Sorloth, Haaland, Nusa

Transmisja tego meczu została przewidziana w TVP 1, TVP Sport oraz na stronie i w aplikacji „sport.tvp.pl”, Początek rywalizacji o godzinie 22:00 czasu polskiego w niedzielę 5 lipca 2026 roku. Komentować ten mecz 1/8 finału będą Mateusz Borek oraz Grzegorz Mielcarski.

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