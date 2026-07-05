Podolski komentuje głośnie odejście z Górnika. Padły gorzkie słowa

"Nie kupuję tego, że to większy klub niż Górnik, gdy możesz grać w europejskich pucharach" - powiedział Lukas Podolski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" na temat odejścia Patrika Hellebranda do Korony Kielce.

Imago / Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Podolski także dziwi się odejściu Hellebranda

Jednym z najbardziej niespodziewanych transferów letniego okienka transferowego w PKO Ekstraklasie – jak do tej pory – okazało się sprowadzenie przez Koronę Kielce Patrika Hellebranda. Były piłkarz Górnika Zabrze był kluczowym ogniwem najlepszego od lat sezonu Trójkolorowych, a mimo to zdecydował się na ruch do zespołu, który co prawda ma spory potencjał, ale dopiero się on tworzy.

To zaskakujące, bowiem przede wszystkim w Górniku Hellebrand miałby okazję grać w eliminacjach Ligi Mistrzów, a zapewne także finalnie w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy. W dodatku walczyłby bezpośrednio o mistrzostwo Polski i raczej bliżej byłoby mu do reprezentacji Czech. Decyzji pomocnika dziwi się sam Lukas Podolski.

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– Nie kupuję tego, że to większy klub niż Górnik, gdy możesz grać w europejskich pucharach. Na koniec zdecydował, żeby iść w takim kierunku. Ja też odszedłem z Kolonii do Bayernu czy z Bayernu do Kolonii. Patrik tak zdecydował, że chce odejść, miał klauzulę – powiedział Lukas Podolski w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet”.

Patrik Hellebrand w minionym sezonie rozegrał w sumie 39 spotkań, w których zdobył cztery gole oraz zanotował dwie asysty. Łącznie w barwach Górnika Zabrze wystąpił 72 razy. Serwis „Transfermarkt” wycenia 27-letniego pomocnika rodem z Czech na 3,5 miliona euro.

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