A jednak! Korona Kielce dementuje głośny transfer

"Nie ubiegamy się o tego zawodnika. Nie był na naszych radarach" - powiedział Paweł Golański, dyrektor sportowy Korony Kielce na temat Dawida Kownackiego w rozmowie z Damianem Wysockim z "wKielcach.info".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

Nie będzie transferu Kownackiego do Korony Kielce

Korona Kielce tego lata przeprowadza wielkie ruchy. Do tej pory potwierdzili oni sprowadzenie Patrika Hellebranda, a więc byłego już lidera Górnika Zabrze oraz Kamila Jakubczyka, niezwykle utalentowanego gracza Arki Gdynia. Poza tym blisko ma być także Ariel Mosór z Rakowa Częstochowa. Te ruchy pokazują doskonale, że rośnie nowy zespół, który będzie walczyć o najwyższe cele w lidze.

Ostatnio w mediach pojawiła się jednak także informacja o zainteresowaniu Dawidem Kownackim. Sprowadzenie tego gracza byłby jednym z największych ruchów całego okienka, ale nie będzie. Jak przekazał Damian Wysocki z „wKielcach.info”, Korona nie jest zainteresowana tym transferem. Potwierdził to także dyrektor sportowy klubu.

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– Nie ubiegamy się o tego zawodnika. Nie był na naszych radarach. Zauważyłem, że ostatnio pisze się dużo o Koronie w kontekście różnych piłkarzy, również bardzo dobrych. Dawid zalicza się do tego grona. Musimy jednak patrzeć na naszą sytuację. W ataku mamy Mariusza Stępińskiego. Na nim opieramy naszą ofensywę. Do tego jest młody Daniel Bąk. Liczymy na niego. W tym momencie „nie gramy” innego tematu do ataku – powiedział Paweł Golański w rozmowie z Damianem Wysockim z „wKielcach.info”.

Dawid Kownacki w minionym sezonie rozegrał w sumie 24 mecze, w których zdobył sześć goli oraz zanotował dwie asysty. Łącznie na koncie 29-letniego napastnika jest 116 spotkań w 2. Bundeslidze i niespełna 40 trafień. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 1,5 miliona euro.

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