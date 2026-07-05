Xabi Alonso zabrał się do pracy i wytypował następców Enzo Fernandeza. Chelsea może ruszyć po duet z Realu Madryt. Na ich radarze znaleźli się Arda Guler oraz Aurelien Tchouameni - donosi "SPORT".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Arda Guler i Aurelien Tchouameni wzmocnią Chelsea?

Chelsea aktywnie pracuje na rynku transferowym. Udało im się już pozyskać Marco Palestrę. Klub obdarzył sporym zaufaniem Xabiego Alonso, który ma dużo do powiedzenia w kwestii wzmocnień. Tymczasem serwis „SPORT” zdradza, że The Blues przygotowuję się już na rozstanie z Enzo Fernandezem. Argentyńczyk jest celem Realu Madryt. Hiszpański szkoleniowiec wytypował już piłkarzy, którzy powinni zastąpić mistrza świata.

Wspomniane źródło zaznacza, że może dojść do innych transakcji na linii Chelsea – Real Madryt. Jak się okazuje, Xabi Alonso wybrał dwójkę pomocników Królewskich. W kręgu zainteresowań znaleźli się Arda Guler oraz Aurelien Tchouameni. Nowy szkoleniowiec The Blues uważa, ci zawodnicy doskonalą odnajdą się w zespole z Premier League.

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O ile transfer Aureliena Tchouameniego faktycznie może dojść do skutku, o tyle sytuacji z Ardą Gulerem jest odwrotna. Królewscy wiążą świetlaną przyszłość z reprezentantem Turcji i nie mają zamiaru się z nim rozstawać. Chelsea ma olbrzymie plany transferowe, ale ich sytuacja na rynku nie należy do najlepszych. A wszystko przez brak gry w Lidze Mistrzów w kolejnej kampanii.

Xabi Alonso nieprzypadkowo chciałby mieć w drużynie Aureliena Tchouameniego oraz Ardę Gulera. Szkoleniowiec Chelsea w zeszłym sezonie pracował w Realu Madryt i doskonale zna tę dwójkę pomocników.