Liverpool rozgląda się za nowym pomocnikiem. Jak się okazuje, na liście życzeń The Reds znalazł się wychowanek Realu Madryt. A chodzi o Sergio Arribasa z Almerii - przekazuje "Ideal".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Sergio Arribas łączony z Liverpoolem

Liverpool ma jasno wyznaczony cel na letnie okienko transferowe. The Reds chcą wzmocnić środek pola i już dawno zabrali się do pracy. Tymczasem „Ideal” zdradza, że angielski zespół wytypował już głównego kandydata do przyjścia. Ich trop prowadzi do Hiszpanii, ponieważ w kręgu zainteresowań klubu z Anfield Road znalazł się Sergio Arribas, który na co dzień reprezentuje barwy Almerii.

Hiszpan błyszczy na zapleczu La Ligi. 24-latek rozwija się w zawrotnym tempie i nieprzypadkowo znalazł się na radarze Liverpoolu. Warto zaznaczyć, że zawodnik jest wychowankiem Realu Madryt. Przez lata szkolił się w akademii Królewskich, ale ostatecznie nie udało mu się przebić do pierwszego zespołu. Dlatego mając 21 lat wybrał Almerię i był to strzał w dziesiątkę.

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Liverpool jeszcze nie wykonał odpowiednich kroków dążących do transferu. Jednak wkrótce sytuacja może nabrać tempa. Sergio Arribas znajduje się na samym szczycie listy życzeń giganta Premier League. Czas pokaże, czy wychowanek Realu Madryt finalnie zawita na Anfield Road.

W minionym sezonie Sergio Arribas rozegrał 47 spotkań w koszulce Almerii. Hiszpański pomocnik może się pochwalić wybitnymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 26 trafień, a także zaliczył siedem asyst.