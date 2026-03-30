W Barcelonie nie mają wątpliwości. Chodzi o przyszłość Lewandowskiego

Polska zmierzy się we wtorek ze Szwecją w finale baraży o mundial. Jeśli Biało-Czerwoni przegrają, może to oznaczać koniec Roberta Lewandowskiego w kadrze. Tak przynajmniej uważają w Barcelonie.

Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski zakończy reprezentacyjną karierę?!

Robert Lewandowski w ostatnim czasie jest na ustach wszystkich kibiców. Bardzo dużo dzieje się bowiem wokół przyszłości Polaka jeśli chodzi o klubową piłkę. Wraz z końcem sezonu wygasa jego aktualny kontrakt z FC Barceloną i wciąż nie jest pewne, czy zostanie on przedłuży. Najnowsze wieści mówią o propozycji, którą klub złoży napastnikowi, ale wiąże się ona ze sporą obniżką wynagrodzenia. Wciąż aktualne pozostaje tymczasem zainteresowanie ze stronny innych klubów.

Niemniej nie tylko przyszłość Lewandowskiego w Barcelonie stoi pod znakiem zapytania. Podobnie jest w przypadku reprezentacji Polski. Kapitan naszej kadry coraz częściej łączony jest bowiem z zakończeniem kariery w narodowych barwach w najbliższym czasie. Decydujący ma być awans na mundial w USA, Kanadzie oraz Meksyku, lub też jego brak. Jeśli Biało-Czerwoni zakwalifikują się na turniej, to Lewandowski ma pozostać w zespole. Jeśli przegramy walkę ze Szwecją, to prawdopodobne jest zakończenie kariery.

O tej sprawie do tej pory mówiło się głównie w Polsce, ale teraz temat podchwycono w Barcelonie. Znany i bardzo popularny profil „Barca Universal” jasno pisze dzisiaj, że Robert Lewandowski we wtorek może rozegrać swój ostatni mecz w kadrze.

– Lewandowski może rozegrać jutro swój ostatni mecz dla Polski w meczu kwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata przeciwko Szwecji. Jeśli Polska awansuje, Lewandowski będzie grał na Mistrzostwach Świata w 2026 roku – czytamy.

Napastnik FC Barcelony w narodowych barwach rozegrał 164 mecze i zdobył w nich 89 goli. Oczywiście to najwyższe wyniki w całej historii.

