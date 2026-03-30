W Barcelonie nie mają wątpliwości. Chodzi o przyszłość Lewandowskiego

16:10, 30. marca 2026
Jakub Fudali Źródło:  Barca Universal

Polska zmierzy się we wtorek ze Szwecją w finale baraży o mundial. Jeśli Biało-Czerwoni przegrają, może to oznaczać koniec Roberta Lewandowskiego w kadrze. Tak przynajmniej uważają w Barcelonie.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski zakończy reprezentacyjną karierę?!

Robert Lewandowski w ostatnim czasie jest na ustach wszystkich kibiców. Bardzo dużo dzieje się bowiem wokół przyszłości Polaka jeśli chodzi o klubową piłkę. Wraz z końcem sezonu wygasa jego aktualny kontrakt z FC Barceloną i wciąż nie jest pewne, czy zostanie on przedłuży. Najnowsze wieści mówią o propozycji, którą klub złoży napastnikowi, ale wiąże się ona ze sporą obniżką wynagrodzenia. Wciąż aktualne pozostaje tymczasem zainteresowanie ze stronny innych klubów.

Niemniej nie tylko przyszłość Lewandowskiego w Barcelonie stoi pod znakiem zapytania. Podobnie jest w przypadku reprezentacji Polski. Kapitan naszej kadry coraz częściej łączony jest bowiem z zakończeniem kariery w narodowych barwach w najbliższym czasie. Decydujący ma być awans na mundial w USA, Kanadzie oraz Meksyku, lub też jego brak. Jeśli Biało-Czerwoni zakwalifikują się na turniej, to Lewandowski ma pozostać w zespole. Jeśli przegramy walkę ze Szwecją, to prawdopodobne jest zakończenie kariery.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

O tej sprawie do tej pory mówiło się głównie w Polsce, ale teraz temat podchwycono w Barcelonie. Znany i bardzo popularny profil „Barca Universal” jasno pisze dzisiaj, że Robert Lewandowski we wtorek może rozegrać swój ostatni mecz w kadrze.

Lewandowski może rozegrać jutro swój ostatni mecz dla Polski w meczu kwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata przeciwko Szwecji. Jeśli Polska awansuje, Lewandowski będzie grał na Mistrzostwach Świata w 2026 roku – czytamy.

Napastnik FC Barcelony w narodowych barwach rozegrał 164 mecze i zdobył w nich 89 goli. Oczywiście to najwyższe wyniki w całej historii.

Zobacz także: Szwecja – Polska: Karol Nawrocki podjął decyzję, czy pojawi się na meczu