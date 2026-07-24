Nicolas Otamendi zdecydował. Padły wzruszające słowa

Nicolas Otamendi podjął decyzję o zakończeniu reprezentacyjnej kariery. - Od najmłodszych lat marzyłem o założeniu koszulki Argentyny. To był największy przywilej - powiedział zawodnik w pożegnalnym materiale.

Px Images / Alamy Na zdjęciu: Nicolas Otamendi

Nicolas Otamendi zakończył karierę w kadrze

Reprezentacja Argentyny w 2022 roku sięgnęła po mistrzostwo świata podczas turnieju w Katarze. Cztery lata później ponownie znalazła się w wielkim finale mundialu. Albicelestes nie zdołali obronić tytułu i musieli uznać wyższość reprezentacji Hiszpanii. Spotkanie z La Roja okazało się również ostatnim występem Nicolasa Otamendiego w narodowych barwach.

38-letni obrońca ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery po 139 meczach dla Argentyny. Otamendi swoją decyzję przekazał kibicom za pośrednictwem specjalnego nagrania opublikowanego w mediach społecznościowych. W emocjonalnym przesłaniu podkreślił, że gra dla swojej ojczyzny była spełnieniem największego sportowego marzenia.

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– Los chciał, żeby mój ostatni mecz był finałem mistrzostw świata. Nie był to wynik, jakiego oczekiwaliśmy, ale wychodzę z podniesioną głową, ponieważ ta grupa walczyła do ostatniej sekundy. Wychodzę, wiedząc, że dałem z siebie wszystko – przekazał obrońca.

Kariera Otamendiego w reprezentacji przypadła na jeden z najlepszych okresów w historii argentyńskiego futbolu. Doświadczony defensor przez lata był jednym z liderów defensywy kadry i ważną postacią szatni. W poprzednim sezonie Otamendi reprezentował barwy Benfiki Lizbona. Latem wrócił do ojczyny i zdecydował się na podpisanie kontraktu z River Plate.

🚨🇦🇷 Breaking: Nicolás Otamendi RETIRES from international football and will not play for Argentina anymore. pic.twitter.com/YLNBQwyEgd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2026

W pożegnaniu Otamendiego nie mogło zabraknąć podziękowań skierowanych do kibiców. Obrońca podkreślił, że wsparcie fanów podczas najważniejszych spotkań dawało drużynie dodatkową siłę. – Sprawiliście, że za każdym razem, gdy rozbrzmiewał hymn narodowy, czuliśmy, że nie jesteśmy tylko jedenastoma piłkarzami, ale milionami broniącymi tego samego marzenia – podkreślił. – Tytuły pozostają w historii, ale miłość do tych barw trwa wiecznie – zakończył.