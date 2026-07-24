Wicemistrz świata szokuje. Kapitalny występ w klubie tuż po finale

Mistrzostwa Świata 2026 zakończyły się w niedzielę. Natomiast już w nocy z czwartku na piątek do gry wrócił Leandro Paredes, finalista mundialu. Reprezentant Argentyny zanotował znakomity występ.

Luciano Gonzalez/ UNAR AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Leandro Paredes (Boca Juniors - O'Higgins)

MŚ 2026: Leandro Paredes z ekspresowym powrotem do gry

Podczas gdy większość piłkarzy, dla których Mistrzostwa Świata 2026 były ostatnim aktem sezonu, udała się na zasłużony odpoczynek, Leandro Paredes w ekspresowym tempie rozpoczął kolejne rozgrywki. Finalista mundialu już wrócił do klubu i zaledwie kilka dni po meczu z Hiszpanią rozegrał potkanie w barwach Boca Juniors.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Los Xeneizes mierzyli się z O’Higgins w 1. rundzie fazy play-off Copa Sudamericana. Ekipa z Buenos Aires pokonała zespół z Chile 1:0, a reprezentant Argentyny zanotował asystę przy zwycięskim trafieniu Miguela Merentiela.

32-latek w finale MŚ 2026 zaliczył 75 minut, natomiast już cztery dni później wybiegł na boisko w podstawowym składzie Boca i spędził na murawie pełne 90 minut. W rywalizacji z O’Higgins Paredes oddał trzy strzały, zapisał na swoim koncie 78 podań (89% celnych) i 111 kontaktów z piłką, najwięcej w obu drużynach.