Wicemistrz świata szokuje. Kapitalny występ w klubie tuż po finale

15:54, 24. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Mistrzostwa Świata 2026 zakończyły się w niedzielę. Natomiast już w nocy z czwartku na piątek do gry wrócił Leandro Paredes, finalista mundialu. Reprezentant Argentyny zanotował znakomity występ.

Leandro Paredes (Boca Juniors - O'Higgins)
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Luciano Gonzalez/ UNAR AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Leandro Paredes (Boca Juniors - O'Higgins)

MŚ 2026: Leandro Paredes z ekspresowym powrotem do gry

Podczas gdy większość piłkarzy, dla których Mistrzostwa Świata 2026 były ostatnim aktem sezonu, udała się na zasłużony odpoczynek, Leandro Paredes w ekspresowym tempie rozpoczął kolejne rozgrywki. Finalista mundialu już wrócił do klubu i zaledwie kilka dni po meczu z Hiszpanią rozegrał potkanie w barwach Boca Juniors.

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Los Xeneizes mierzyli się z O’Higgins w 1. rundzie fazy play-off Copa Sudamericana. Ekipa z Buenos Aires pokonała zespół z Chile 1:0, a reprezentant Argentyny zanotował asystę przy zwycięskim trafieniu Miguela Merentiela.

32-latek w finale MŚ 2026 zaliczył 75 minut, natomiast już cztery dni później wybiegł na boisko w podstawowym składzie Boca i spędził na murawie pełne 90 minut. W rywalizacji z O’Higgins Paredes oddał trzy strzały, zapisał na swoim koncie 78 podań (89% celnych) i 111 kontaktów z piłką, najwięcej w obu drużynach.

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