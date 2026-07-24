To najlepszy piłkarz na świecie, ale nie jest faworytem do Złotej Piłki

Kylian Mbappe ma za sobą sezon pełen indywidualnych sukcesów. Mimo imponujących statystyk i kolejnych rekordów Francuz wcale nie jest uznawany za głównego faworyta do zdobycia Złotej Piłki 2026.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Złota Piłka

Mbappe pobił rekordy i zdominował klasyfikacje strzelców

Kylian Mbappe ma za sobą jeden z najlepszych indywidualnych sezonów w karierze. Francuz został królem strzelców mistrzostw świata, La Liga oraz Ligi Mistrzów. Tym samym dokonał czegoś, czego wcześniej od czasów Eusebio nie osiągnął żaden piłkarz.

Napastnik Realu Madryt zdobył 25 bramek w lidze hiszpańskiej, 15 trafień w Lidze Mistrzów i zakończył mundial z dorobkiem 10 goli, zostając najlepszym strzelcem turnieju. Łącznie zakończył sezon z 58 bramkami we wszystkich rozgrywkach.

Podczas mistrzostw świata pobił także rekord Lionela Messiego i został samodzielnym najlepszym strzelcem w historii mundiali z dorobkiem 22 trafień.

Czy Mbappe to najlepszy piłkarz świata? Tak

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Brakuje jednego argumentu

Mimo imponujących liczb Mbappe nie jest dziś głównym kandydatem do zdobycia Złotej Piłki. A powodem jest to, że zabrakło mu sukcesów drużynowych.

Francuz nie zdobył z Realem Madryt ani mistrzostwa Hiszpanii, ani Ligi Mistrzów, a reprezentacja Francji odpadła w półfinale mundialu i ostatecznie zakończyła turniej na 4. miejscu.

Jak zauważa Marca, brak najważniejszych trofeów może okazać się decydujący w walce o najbardziej prestiżową indywidualną nagrodę w świecie futbolu. Mimo rekordowych statystyk i kapitalnej skuteczności Mbappe może po raz kolejny obejść się smakiem, choć bez wątpienia pozostanie jednym z czołowych kandydatów do Złotej Piłki 2026.

Warto jednak pamiętać, że od reformy plebiscytu ogłoszonej w marcu 2022 roku Złota Piłka przyznawana jest za sezon, a nie rok kalendarzowy. Zmieniono również hierarchię kryteriów. Najważniejsze są indywidualne występy oraz wpływ zawodnika na grę, dopiero później uwzględnia się osiągnięcia drużynowe. Usunięto też kryterium całej kariery piłkarza, aby nagroda nie była przyznawana za wcześniejsze zasługi.

Teoretycznie nowe zasady powinny więc działać na korzyść Mbappe. Trudno znaleźć zawodnika, który w sezonie 2025/2026 prezentowałby równie imponujące liczby.