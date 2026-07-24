Klopp podpisał kontrakt! Wielki powrót stał się faktem

Juergen Klopp został oficjalnie selekcjonerem reprezentacji Niemiec. W piątek (24 lipca) odbyła się oficjalna prezentacja byłego trenera Liverpoolu. W nowej roli zadebiutuje we wrześniu przeciwko Holandii.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Klopp selekcjonerem reprezentacji Niemiec

Reprezentacja Niemiec rozczarowała na Mistrzostwach Świata. Po raz kolejny mundial w wykonaniu Die Manschaft pozostawia wiele do życzenia. Z pracą w roli selekcjonera pożegnał się Julian Nagelsmann, choć początkowo przekonywał, że chce nadal pracować z kadrą. Ostatecznie federacja rozwiązała z nim kontrakt. Momentalnie ruszyli po wymarzonego trenera, jakim był Juergen Klopp.

Rozmowy trochę trwały, ponieważ Klopp po zakończeniu pracy w Liverpoolu związał się z grupą Red Bull. Strony doszły jednak do porozumienia ws. rozwiązania umowy, a niemiecki szkoleniowiec mógł oficjalnie podpisać umowę z rodzimą federacją.

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Oficjalna prezentacja miała miejsce w piątek (24 lipca). Z informacji Fabrizio Romano wynika, że Klopp podpisał długoterminowy kontrakt do 2030 roku. Oznacza to, że będzie prowadził reprezentację Niemiec nie tylko na EURO 2028, ale również na Mistrzostwach Świata 2030.

W sztabie szkoleniowym znajdą się trenerzy, którzy pomagali mu w Liverpoolu, czyli Peter Krawietz i Pepijn Lijnders. Dodatkowo znalazło się miejsce dla byłego piłkarza Borussii Dortmund – Svena Bendera.

Klopp w roli selekcjonera reprezentacji Niemiec zadebiutuje 24 września. Na start Ligi Narodów jego zespół zmierzy się z Holandią. Pozostali rywale w grupie to Serbia i Grecja. Awans do ćwierćfinału wywalczą dwie najlepsze drużyny w grupie.