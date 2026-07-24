Klopp podpisał kontrakt! Wielki powrót stał się faktem

Klopp selekcjonerem reprezentacji Niemiec
Reprezentacja Niemiec rozczarowała na Mistrzostwach Świata. Po raz kolejny mundial w wykonaniu Die Manschaft pozostawia wiele do życzenia. Z pracą w roli selekcjonera pożegnał się Julian Nagelsmann, choć początkowo przekonywał, że chce nadal pracować z kadrą. Ostatecznie federacja rozwiązała z nim kontrakt. Momentalnie ruszyli po wymarzonego trenera, jakim był Juergen Klopp.
Rozmowy trochę trwały, ponieważ Klopp po zakończeniu pracy w Liverpoolu związał się z grupą Red Bull. Strony doszły jednak do porozumienia ws. rozwiązania umowy, a niemiecki szkoleniowiec mógł oficjalnie podpisać umowę z rodzimą federacją.
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Oficjalna prezentacja miała miejsce w piątek (24 lipca). Z informacji Fabrizio Romano wynika, że Klopp podpisał długoterminowy kontrakt do 2030 roku. Oznacza to, że będzie prowadził reprezentację Niemiec nie tylko na EURO 2028, ale również na Mistrzostwach Świata 2030.
W sztabie szkoleniowym znajdą się trenerzy, którzy pomagali mu w Liverpoolu, czyli Peter Krawietz i Pepijn Lijnders. Dodatkowo znalazło się miejsce dla byłego piłkarza Borussii Dortmund – Svena Bendera.
Klopp w roli selekcjonera reprezentacji Niemiec zadebiutuje 24 września. Na start Ligi Narodów jego zespół zmierzy się z Holandią. Pozostali rywale w grupie to Serbia i Grecja. Awans do ćwierćfinału wywalczą dwie najlepsze drużyny w grupie.